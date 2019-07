Foto: Mie Neel

Sådan kommer du godt i gang med kitesurfing

For de fleste vil der ikke være nogen fysiske hindringer for at kaste sig over kitesurfing. Men som med så mange andre sportsgrene og aktiviteter er det en rigtig god idé at få en grundig indføring i både sikkerhed, udstyr og teknik.

- Hvis du vil i gang med kitesurfing, skal du have mindst fem timers undervisning for rigtigt at få noget ud af det. Jeg vil faktisk mene, at det for de flestes vedkommende bedst kan betale sig at få 10 timers undervisning. Så er man næsten sikker på at komme op at stå på brættet, man lærer at gøre mange af tingene på den rigtige måde og begrænser nogle af de uvaner, som nogle kitesurfere tillægger sig, hvis de lærer det på egen hånd, siger Carlos Harris, ejer og instruktør ved Kite Sjælland.

- Der er selvfølgelig forskel på folk. Nogle har lettere ved det end andre. Men de fleste kan lære det, hvis de virkelig sætter sig for at lære det, siger han, og er slet ikke tvivl om, at der er masser af fordele ved kitesurfing.

- Det giver en enorm frihed. Jeg elsker at komme væk fra byen, ud på vandet og bare være mig selv. Det giver en helt speciel fornemmelse at glide hen over vandet, og så er der hele tiden nye oplevelser, nye vejrforhold, nye tricks og nye steder. Der er aldrig to dage på vandet, der er ens, siger Carlos Harris.

Skulle man få lysten til kitesurfing og at købe sit eget udstyr, kan man - ifølge Carlos Harris - erhverve sig et fint sæt til omkring 13-20.000 kroner.