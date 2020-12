Sådan holder du julefrokost online

Det har naturligvis sine gode sider. Jeg går personligt en væsentligt mindre stresset december i møde, nu hvor cirka 400 juleafslutningsarrangementer er fjernet fra kalenderen. Men jeg kommer da til at savne en række julearrangementer, ikke mindst julefrokosten, som jeg holder meget af. Hvis du har det på samme måde, så læs videre her, hvor jeg kommer med et par ideer til en online julefrokost. Jeg prøvede selv en online påskefrokost, og det var faktisk meget hyggeligt, men nu har jeg jo fået endnu mere digital træning siden. Så det er bare med at samle folk via en fællesinvitation på skype eller teams. Sørg for godt med mad og drikke hos alle gæster, og lad festen begynde!

Fordele

Der er flere fordele ved den online julefrokost. For det første er der næsten altid plads til en til. Hvis det er et privat arrangement, der holdes i hjemmet, kan stuens størrelse eller antallet af stole være en begrænsning. Sådan er det ikke online. Der kan man bare rykke en digital balle, så er der plads til alle! Det er også meget lettere at undgå konflikter om maden. Folk kan bare bestille eller lave det, de ønsker. Er der laktoseintolerante gæster, så kan de bare sørge for at udelade mælkeprodukter. Veganerne slipper for synet af en vulgær kødbuffet. De, der ikke spiser sild, kan bare gå direkte til fiskefileter uden at skulle vente, osv. Endelig har en online julefrokost den klare fordel i disse #metoo-tider, at det skulle være muligt at undgå de fleste fysiske seksuelle krænkelser. Men husk dog, at der er stadigvæk rig mulighed for de verbale krænkelser på nettet!