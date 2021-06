Se billedserie To år efter indvielsen har masser af dyr og planter fundet vej til et genskabt naturområde rundt om en stor sø nær Holbæk. Over 180 forskellige fuglearter er observeret i området. Man kan gå turen for flot udsigt og frisk luft. Men Allan Nielsen, Dansk Ornitologisk Forening, og Carsten Lambrecht, Danmarks Naturfredningsforening, har naturligvis kikkerten med. Foto: Mie Neel

Rovfuglen, raceren og den med stylterne

Oplev - 11. juni 2021 kl. 07:30 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

- Mange bruger jo bare området til at gå en tur. Men man får altså mere ud af det, hvis man har en kikkert med.

Det siger Allan Nielsen fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Holbæk, da han en grå majdag viser rundt i et nyskabt naturområde mellem Holbækmotorvejen og den allerinderste del af Isefjorden - lokalt kendt som Tempelkrogen.

Med på gåturen er også Carsten Lambrecht, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk. Og foran os ligger den store sø, som udgør kernen i det 77 hektar store område, der indtil for to år siden var tørlagt landbrugsområde.

Nu er området vådt og en oase for ikke mindst fuglelivet. Over 180 arter er observeret i området. Fuglekiggerne har for længst opdaget området, og folk fra DOF laver systematiske observationer og op- tællinger af livet på og ved søen.

Giv dem en redekasse De heldige kan få hele paletten. Havørnen yngler i en af de nærliggende skove og fouragerer gerne i det nye naturområde.

Tempelkrogen Tempelkrogen Nord er på cirka 77 hektar. Området ligger mellem motorvejen og dæmningen i sydenden af Tempelkrogen nær Holbæk.

I 2018 lukkede man for pumpestationen, som har holdt området nogenlunde tørt. Derved opstod den store sø, som tydeligt ses fra motorvejen.

I sin nye våde form fungerer området som renseanlæg, hvor vandet fra Elverdams-åsystemet filtreres, før det løber ud i Tempelkrogen og Isefjorden.

Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Holbæk og Lejre Kommuner og Landbrugsstyrelsen.

Man kan parkere ved Ågerup Skole og gå hele vejen rundt om søen. En del af rundturen indgår i Istidsruten. Denne majdag ligger ænder, gæs og vadefugle i rigelige mængder ude på vandet og på de små holme i søen.

Nær bredden er mursejleren på jagt efter insekter. Den er svalernes svar på Formel 1. Topfarten er omkring 100 kilometer i timen.

- De vil gerne bygge reder højt til vejrs, men har efterhånden svært ved at finde gode redesteder. Men man kan selv sætte redekasser op til dem, bemærker Allan Nielsen.

I samme åndedrag får han også lige demonstreret, at avisens udsendte er i meget kyndigt selskab:

Indgangshullet til en mursejler-redekasse skal være oval, og det skal måle 28 gange 65 millimeter, oplyser ornitologen uden at slå tallene op noget sted.

Trængsel ved bredden Apropos det moderat nørdede har ornitologerne deres eget alarmsystem på nettet, hvor man kan lægge sine observationer.

- På et tidspunkt var der en, der havde observeret en sjælden langbenet vadefugl - en stylteløber - her i området. Da den observation var lagt på nettet, gik der ikke mange øjeblikke, før der var trængsel af fugleentusiaster ved bredden. Sjældne fugle er virkelig noget, der trækker, konstaterer Allan Nielsen.

Denne dag må vi dog »nøjes« med knarænder, skeænder, forskellige gæs, landsvaler, mursejlere, klyder med unger samt viber, lærker og en hel stribe forskellige måge- og ternearter.

Og så er der også en eller anden skygge, som pludselig ræser forbi reporterens næse.

- Rødstjert! kommer det uden tøven fra Allan Nielsen.

Hans og Carsten Lambrechts glæde ved naturområdet er ikke til at tage fejl af.

Beliggenheden tæt på Vipperød og Holbæk er i sig selv unik, og stien rundt om søen er flittigt brugt.

Artiklen fortsætter under billedet.

For to år siden var området mellem dæmnngen og motorvejen tørlagt landbrugsområde. Nu er det en stor sø og våde enge, der fylder de 77 hektar. Foto: Mie Neel

Frisk luft bliver til respekt De to er helt på det rene med, at mange blot tager det som en travetur for at få frisk luft.

- Det er også helt fint. For os er det vigtige at få folk ud i naturen. Når de først er der, ender det jo tit med, at folk også får respekt for naturen, bemærker Carsten Lambrecht.

DOFbasen Dansk Ornitologisk Forening driver en database, hvor registrerede brugere kan angive, hvad de har set og hvor.

Siden området ved Tempelkrogen åbnede for to år siden, er der registreret 182 forskellige fuglearter.

Databasen rummer også observationer af andre dyr. For eksempel 10 forskellige sommerfuglearter, masser af rådyr og en enkelt snog.

Registreringerne for området kan ses her. Danmarks Naturfredningsforening ser gerne området fredet, og måske går Holbæk Kommune med i sagen. Ender det med en fredning, vil det formentlig betyde en afslutning på jagten på andefugle i området.

- Og det vil være godt. Selv om der ikke er meget jagt, kan vi se, at fuglene trækker længere ud mod midten af søen. Fuglene reagerer på jagt, siger Carsten Lambrecht.

Til gengæld har fuglene tilsyneladende et meget afslappet forhold til biler. Den sydlige del af området ligger klos op ad motorvejen. Men her er der lige så »befolket« som i den ende, der ligger længst væk fra motorvejen.