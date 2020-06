Se billedserie Bolund er et af naturens mesterværker ved Roskilde. I denne corona-tid har rigtig mange mennesker fået øjnene op for stedet, som hurtigt bliver en tur på halvanden times tid med både flora, fauna og geologi på skemaet. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Roskildes geologiske mesterværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskildes geologiske mesterværk

Oplev - 20. juni 2020 kl. 18:10 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En »knold« på hele 12 meter i højden rejser sig i landskabet lige nord for Risø ved Roskilde.

Efter en vandretur over strandengen kan man stå på toppen af Bolund, som knolden hedder, og betragte landskabet 360 grader rundt. Mod syd ses Risø og domkirken, mod vest har man Roskilde Fjord hele vejen rundt, med Eskilsø og Jyllinge Lystbådehavn mod nord, og vender man sig mod øst, kan man se ud over den enormt flotte strandeng.

Det er ikke lige til at vide, hvad man kommer til at opleve, når man begiver sig afsted fra p-pladsen med larmen fra hovedvej A6 i baggrunden. Forude ligger kun en stor grøn bakke.

Men det er faktisk bakkens bagside, ud mod vandet, som er den virkelige oplevelse. Her går skrænten lodret ned 12 meter, og man kan ligge på maven på toppen og opleve naturen, luften og livet. Ikke mindst digesvalerne gør deres til, at der er en lydkulisse. De pendler på denne årstid særdeles flittigt frem og tilbage til deres reder, som er små huller helt oppe, hvor muldlag og grus og ler møder hinanden.

Inden du når ud til knolden, har du sikkert stiftet bekendtskab med arealets største beboere, en flok køer, som står for afgræsningen af området.

Smedens heste Men Bolund er så meget andet end natur. Stedet rummer også en kulturhistorie. Det er for eksempel de færreste, der ved, at krattet lige vest for p-pladsen indtil 1935 rummede en smedje. Smeden var kendt for sine fine heste, som han fik fremavlet, når de fine herrer fra Fredensborg Slot kom forbi for at få nye sko på hesten.

Om Bolund På de fleste tider af året kan der godt være lidt sumpet på den korte strækning, hvis man går den direkte vej gennem lågen ved p-pladsen.

Det sumpede område kan undgås ved, at man fra p-pladsen går et par hundrede meter mod nord. Der findes der yderligere en låge, og derfra kan man gå direkte og tørskoet hele vejen ud til knolden.

Undtagelsen er, hvis der er højvande. Efterårsstormene oversvømmer ofte den tange, som stadig forbinder Bolund til fastlandet.

Under coronakrisen har Bolund fået sig en lille ny attraktion. De mange gæster har båret sten fra stranden op på det flade sydlige areal, hvor der nu er bygget en stor labyrint i sten. Det er en attraktion for de yngste besøgende, som også stadig bygger videre på labyrinten. Historien går, at smeden også lige fik lukket de bedste hingste ud til hans hopper på folden ved smedjen. Smedens kone ernærede sig i øvrigt ved at samle vild kommen på Bolund - en tønde om året skulle det efter sigende være blevet til.

Bolund har været brugt til andre ting. Den nordlige vig, Nørrevig, er så dyb, at skibe indtil 1840 landsatte teglsten fra vigen til lokalt byggeri. På Bolund er der også blevet hentet sten. Sten fra stedet er blandt andet blevet brugt ved genopbygningen af Christiansborg efter branden. På Knoldens sydside kan du finde en sten, hvori der er blevet boret, men stenen er brudt forkert og har fået lov at blive liggende.

Troldkvindens sten Den sidste sten på stedet, der er værd at fortælle om, er den kæmpestore sten, der ligger helt isoleret på marken i arealets sydende, inden du nærmest har begyndt din tur.

Sagnet siger, at en troldkvinde fra Hornsherred blev sur over, at der blev bygget kirke i Ågerup, og hun forsøgte at smadre kirken ved at kaste en stor sten efter den. Kastet var dog nogle kilometer for kort.

Turen er ikke egnet for barnevogne eller folk, som er dårligt gående, men for alle andre kan den være et dejligt dansk frikvarter. Hvis du bare tager gåturen uden lange pauser på selve Bolund, så kan du godt hurtigt bruge fem kvarter på turen.