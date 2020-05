Se billedserie I flere år har Ronny Hersbak fremstillet snaps, gin og likør i sit lille enmandsfirma. Nu vil han forsøge sig med mjød - og gerne med bobler. Her er han ved sine beholdere, som hver rummer 1000 liter. Foto: Mie Neel

Ronny vil lave mjød med bobler

Oplev - 27. maj 2020 kl. 19:26 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man siger »mjød«, er der sikkert mange, som tænker: »Ah, det var jo vikingernes øl«. Men mjød har intet med øl at gøre.

- Mjød er en vin - en honningvin, som grundlæggende består af vand, honning og gær, fortæller Ronny Hersbak fra Likørhaven, som holder til i en lagerbygning i Sørbymagle syd for Slagelse.

Ronny Hersbak naturligvis også mærket af den usædvanlige situation, som coronavirussen har skabt for stort set alle mennesker, men han kan endnu ikke vurdere, hvilke konsekvenser det vil have for hans lille forretning på sigt.

- Vi tager en dag ad gangen, siger han.

Likørhaven fremstiller primært snaps, gin og likør, men er nu også begyndt at producere flere forskellige slags mjød.

- Der skal jo også være noget til »tøserne«, smiler han og henviser til, at mjød generelt er ret sødt.

Og han er overbevist om, at hvis han med tiden kan finde ud af at lave mjød med bobler, så vil det blive et hit.

- Mig bekendt er der ingen andre, der gør det, så det kunne være sjovt at se, om det vil lykkes, siger han.

Produktionen af mjød tager cirka et år fra start til slut.

- For mig tager det nok lidt længere, da jeg ikke opvarmer min produktion.

Jo højere temperatur, jo hurtigere gæringsproces.

- Men jeg har ikke travlt og vil gerne sikre, at kvaliteten er i orden, siger Ronny Hersbak, som altid vælger økologiske råvarer, når det er muligt.

Fandt opskrift på nettet Ronnys interesse for mjød startede for omkring syv år siden, da han så en simpel opskrift på nettet:

- Foruden vand, honning og gær smed jeg lidt æbler og kanel i en ballon på 25 liter og satte det ned i kælderen, hvor jeg faktisk glemte alt om det, fortæller han.

Da han flere år efter fandt ballonen i kælderen, var indholdet blevet helt klart - og smagte fremragende.

- Mjød udvikler sig lidt ligesom vin og bliver mere og mere rund med alderen, konstaterer han.

Alkoholprocenten ligger typisk på mellem 14 og 15, hvilket svarer til en kraftig rødvin.

De 25 liter er nu blevet til omkring 18 flasker, som jo ikke er alverden i kommerciel sammenhæng - men det var den produktion, som for alvor gjorde Ronny interesseret i mulighederne med mjød.

- Og nu vil jeg så prøve, om jeg med tiden kan fremstille en »mousserende mjød«, smiler han.

Håber at sælge 10.000 flasker Det koster selvsagt en masse tid at holde selv et mindre produktionsapparat i gang, og Ronny arbejder fortsat i Brugsen i Sorø.

- Men jeg er gået på deltid, da jeg også i mellemtiden er blevet far. Og der er ganske enkelt ikke timer nok i døgnet til to fuldtidsstillinger, konstaterer han.

I alle virksomheder spiller økonomien en afgørende rolle, og indtil videre har Ronny kun lige akkurat holdt skindet på næsen.

- Jeg håber, at jeg her i 2020 kan sælge omkring 10.000 flasker, hvilket vil betyde en omsætning på omkring en million.

Men fratrukket omkostninger til råvarer, husleje samt arbejdsløn, er der ikke meget tilbage at holde fest for. Men Ronny har aldrig gjort det for pengenes skyld.

- Det er helt klart en passion. Men hvis det på sigt kan give et plus på kontoen, gør det bestemt heller noget, bemærker han.

En stor del af salget af især snaps topper i påsken og til jul.

- Jeg har kørt mange og lange ture til Jylland for at afsætte mine produkter, hvor især de tyske turister er glade for alternativer til Brøndum og Rød Aalborg. Men hvis ikke der er nogen turister, kan det jo godt blive op ad bakke, erkender han.

Heldigvis har han fortsat sin netbutik - www.likoerhaven.dk - hvor alle interesserede kan se mere om de forskellige produkter og også bestille varer.

- Særligt nu er det helt afgørende, at danskerne køber dansk-producerede varer. Ingen kender fremtiden, men vi må hjælpe hinanden, så godt vi kan, slutter Ronny Hersbak, som - coronavirus til trods - fortsætter i håbet om at kunne fremstille en mjød med bobler.