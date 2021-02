Rønnebæksholm er klar til 2021

Det bliver kunstneren Lærke Lauta, som åbner udstillingssæsonen på Rønnebæksholm ved Næstved. Når kunsthallen igen må slå dørene op, er det med hendes soloudstilling »Meditations in an Emergency«. Med maleriet og filmmediet undersøger Lautas værker tidslighed og mentale tilstande. Udstillingen kører til og med 31. marts.

10. april til 6. juni udstiller Sophie Dupont for første gang sine to videoværker, »The Breath« og »The Consciousness«, i et nyoprettet udstillingsrum på Rønnebæksholm.