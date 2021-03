Se billedserie Ved Ravnstrup Sø og Fuglereservat kan man få natur, shelterhygge og fuglefløjt for alle pengene. Området har fået en renæssance under coronaen, fordi folk i højere grad end tidligere er søgt ud i naturen. Bevæbnet med det vigtigste redskab for en fugleentusiast kigger naturvejleder Jørn Lennart Dyhrberg Larsen efter fugle. Fotos: Kim Rasmussen

Ravnstrup Sø rundt med Fugleværnsfonden

Oplev - 06. marts 2021 Af Michael Hansen

Derinde godt gemt væk fra vejen ligger der en lille naturplet. Selvom kalenderen viser februar, træerne fremstår nøgne, og tøsneen ikke har sluppet sit tag på jorden, vrimler det med liv lidt udenfor Herlufmagle.

Det gør der altid ved Ravnstrup Sø og Fuglereservat uanset årstiden. Officielt er det Fugleværnsfonden, som ejer området, men alle er mere end velkomne til at slå et slag forbi den lille oase, fortæller naturvejleder Jørn Lennart Dyhrberg Larsen fra Fugleværnsfonden.

- Alle bruger området ret meget, fordi du får så mange forskellige naturoplevelser herude. Der er et rigt fugle -, dyre- og planteliv. Kort sagt alt, hvad du skal bruge for at gå på opdagelse, siger han.

Nu kommer fuglene igen Lige nu vender fuglene så småt tilbage for at yngle og bygge rede i fuglekasserne eller i hulrum i træerne. Men det første du ser, når du drejer fra den lille stille Ålehusvej er et lukket længe, hvor en halvstor flok får går frit rundt.

Ravnstrup Sø Ravnstrup Sø blev købt af Fugleværnsfonden i 1983, og området er 8,9 hektar stort.

I området kan man se mange fugle og sågar en fritlevende orkidé kan opleves.

En cirka to kilometer lang natursti forbinder områderne og tilbyder en varieret naturoplevelse.

Mange benytter området til at kigge på fugle, klappe et får eller overnatte i shelterne.

Området fik sidste år et nyt fugletårn. Det er tegnet af den verdensberømte arkitekt, Arne Jacobsens barnebarn, Tobias Jacobsen. Herefter går turen ned mod søen, som ligger smukt gemt væk nede i ådalen. Massive flotte træbjælker fungerer som underlag for de tørskoede og guider én smukt ned gennem terrænet. Man kan levende forestille sig, hvordan pileflettet kan indkapsle gæsterne som en æresport, når den springer ud til foråret.

Mens man bevæger sig ned gennem det sumpede terræn for at krydse over på den modsatte søbred til fugletårnet, sendes ens tanker kortvarigt til Everglades i Florida.

- Men bare rolig - her skal du ikke holde øje med, om alligatorerne pludselig dukker op af vandet, joker Jørn Lennart Dyhrberg Larsen kækt.

Fodspor i sneen Kort efter stopper han op. Han har fundet nogle spor i sneen, som han ikke umiddelbart kan identificere.

- De der spor må jeg hjem og undersøge nærmere. Jeg tror, de måske er fra en lækat eller en mår, siger han og skynder sig at tage et billede.

Det viste sig at stamme fra et egern.

Området ved Ravnstrup Sø rummer mange forskellige arter af fugle fra de kendte nattergale, blåmejser og musvitter hjemme fra villahaverne, over bogfinker og ænder til de mere sjældnere isfugl og hvepsehøge, som alle er blevet spottet i området tidligere.

Fuglesang fra oven Tit, tit, lyder det fra de nøgne trætoppe, og naturvejleder Jørn Lennart Dyhrberg Larsen genkender med det samme lyden og sætter kikkert til øjnene for at spotte fuglen.

- Prøv at høre, det var spætmejsen, som sang der. Den sidder deroppe på en af de øverste grene. Vidste du, at spætmejsen er den eneste danske fugl, der ikke bare klatrer op ad træstammer, men også nedad? Man kan tit se den sidde på hovedet, og at den murer hullerne til en passende størrelse på redekasserne eller naturlige huller i træerne for at sikre sig mod større fjender.

Det vidste jeg ikke og spørger derefter om hvorfor?

- Det ved man ikke med sikkerhed, siger Jørn Lennart Dyhrberg Larsen.

Naturvejlederen må ellers siges at kunne sine fuglefløjt. Flere gange rundt på turen afbryder fuglene snakken på jorden, og han genkalder dem alle.

Specielt spætterne er aktive og deres karakteristiske trommen gennemborer landskabets lydbillede.