Se billedserie Musikteatret SAUM består af musikere og skuespillere fra Danmark, Island, Sverige, Færøerne og Norge. Foto: Sascha Specht

Ragnarok - det er for børn

Oplev - 26. april 2018 kl. 13:06 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle af nutidens helt store temaer bliver vendt i børnehøjde, når SAUM musikteater præsenterer »Vølvens Dom«.

Når man læser nyheder fra rundt omkring i verden, kan det virke som om, at håb er en mangelvare. Problemer som krig og smeltende poler hober sig op, og der er ofte langt mellem løsningerne. Det smitter af, og især for børn kan det virke skræmmende.

Det nytter dog ikke noget at tie problemerne ihjel, og derfor tager musikteatret SAUM tyren ved hornene i et nyt teaterstykke.

- Vi tror, at bekymringer om eksempelvis klimaforandringer eller flygtningekrisen er noget, som børn også deler, og derfor er det også vigtigt, at de har et sted, hvor de kan tale med nogen om de tanker og bekymringer, de går med. Men det handler også om, at man kan handle på de ting, man tror på, og gøre noget i sit eget liv, siger Ingeborg Fangel Mo, der driver musikteatret SAUM.

Tillid til mennesker Stykket hedder »Vølvens Dom« og spiller på Kultunariet i Haslev den 5. maj.

Hovedpersonerne i stykket er Vølven og »Barnet«. Vølven forudsiger Ragnarok og har ikke tillid til menneskene, der konstant træffer de forkerte beslutninger og ødelægger jorden. Barnet derimod er flygtning, som leder efter måder at overleve på, og hun tror på sine medmennesker.

- Barnet tror på det gode i folk. Hun er helt sikker på, at dem, hun møder, vil hjælpe hende, og et tillidsfuldt barn er der jo ingen, der kan slå hånden af, siger Ingeborg Fangel Mo.

Hun lægger selv krop og operastemme til Vølven, Durita D. Andreassen spiller barnet, mens de tre musikere Anne Hytta, Hanna Englund og Matias Seibæk spiller menneskene, der skal lære at se det gode i verden. Og det er netop en af de centrale emner i stykket, for det er ikke op til barnet at ændre samfundet - det er samfundets opgave, at ændre sig selv med inspiration fra barnets syn på verden.

- Vi vil ikke pege fingre ad børnene. De er i forvejen overbebyrdede med ansvar, så det er vigtigt, at de ikke føler, at det er op til dem at løse alle problemerne, siger Ingeborg Fangel Mo.

Musikken er udtrykket Forestillingen kommer til live med hjælp fra en Islandsk komponist, en svensk cellist, en dansk slagtøjsspiller og en norsk »hardingfele-spiller«. En hardingfele er et norsk folkemusikinstrument i familie med violinen, og de anderledes instrumenter er med til at give stykket et helt særligt udtryk.

- Dialogen driver handlingen i stykket, men det er musikken, der skaber stemningen. Som instruktør er det en gave at få så mange følelser foræret i musikken og så er klassiske musikere helt fantastiske at arbejde med. De kender deres instrument, og de kan byde ind med hjælp og gode råd til hinanden og Durita (skuespilleren) fra dag ét, siger Solveig Weinkouff, der er instruktør på Vølvens Dom.

Workshop for børn Som en del af projektet tilbyder musikteatret SAUM en workshop for skoleelever, hvor børnene skal lave små videospots om de bekymringer og tanker, som fylder i deres hoveder i hverdagen.

- Idéen er, at få dem til at tænke og snakke med hinanden om fremtiden, og hvad de kan gøre, for at ændre samfundet. De bliver så de første i en kæmpe nordisk stafet, hvor videospotsne bliver sendt til Island, Færøerne og Sverige, inden de om et år kommer tilbage til Danmark, siger Ingeborg Fangel Mo.

Forestillingen er beregnet til børn fra ni år, og selvom klassisk musik måske ikke er at finde på den yngre generations liste over foretrukne numre på Spotify, så er hele stykket målrettet børn.

- Jeg prøver at tænke på, hvad en 10-årig ville kunne lide. Børn elsker dem, der er dygtige - bare se på Messi eller Ronaldo - og det er virkelig nogle dygtige folk, der er med i forestillingen. Derudover er det en historie, som børnene umiddelbart kan forstå, og den ene hovedperson er en ond heks, som de kender det fra tegnefilmene, men her kan de komme helt tæt på, i stedet for at opleve det på en skærm, siger Solveig Weinkouff.

Stykket bliver i første omgang opført for skolebørn i Haslev, men den 5. maj er forestillingen åben for alle. Børneteatret rykker til Aalborg til august, og til september kan det opleves i København. Billetter kan købes på pace2book.dk.

Vølvens Dom: Sanger, Vølven: Ingeborg Fangel MO

Skuespiller, Barnet: Durita D. Andreassen

Hardingfele: Anne Hytta

Cello: Hanna Englund

Slagtøj: Matias Seibæk

Librettist: Lene Vestergård

Komponist: Hugi Gudmundsson

Instruktør: Solveig Weinkouff

