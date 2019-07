Se billedserie En prins med lækkert hår. Årets sommerforestilling i museumsgården i Holbæk handler om Prins Valiant og de runde riddere om et bord. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Prins Valiant huserer i museumsgården

Af Palle Mogensen

Sommeren er over os, og dermed er det også den tid, hvor Holbæk Teater rykker udendørs for at lave en forestilling i Holbæk Museums gård.

Denne gang er det tegneseriefiguren Prins Valiant, der bliver taget under kærlig behandling i forestillingen »Prins Valiant og de runde riddere om et bord«.

Joy-Maria Frederiksen, der er gift med skuespiller Niels Olsen, har overtaget instruktør-rollen i år, og hun har glædet sig.

- Jeg er vild med den her form for crazy teater, hvor der er lidt Monty Python over det. Det er simpelthen min yndlingsopgave, fortæller hun.

Forestillingerne i museumsgården i Holbæk er lavet efter den samme skabelon.

Få medvirkende spiller mange forskellige roller, og det kræver hurtige kostume- og sceneskift undervejs.

- Selv om forestillingen er bygget op omkring et fast koncept, så har jeg stadigvæk masser af muligheder for at give den mit eget udtryk, fortæller Joy-Maria Frederiksen.

De medvirkende i sommerforestillingen er en blanding af professionelle skuespillere, glade amatører og en håndfuld studerende fra Holbæk Drama College.

Og det giver nogle specielle udfordringer, fortæller Joy-Maria Frederiksen.

- Jeg kender de professionelle skuespillere, men ikke de andre. Så jeg ved ikke, hvad de står for, og hvad de kan. Derfor skal jeg hele tiden justere, så rollen kommer til at passe til den enkelte.

- Samtidig går de unge mennesker til eksamen i perioden, vi øver, så det giver da nogle grå hår i hovedet ind imellem, når der skal planlægges en øvedag, fortæller Joy-Maria Frederiksen.

Forestillingen bliver vist i august, men allerede i juni gik de medvirkende i gang med at øve på forestillingen.

Det hænger sammen med, at alle de medvirkende holder fri i hele juli.

- Det gør det også til noget specielt. At vi øver og derefter holder en lang ferie. Så inden vi går på ferie, skal vi have styr på forestillingen. For når vi mødes igen cirka 10 dage før premieren, er der ikke tid til at starte forfra, men kun til at friske op, fortæller Joy-Maria Frederiksen.

For tredje år i træk er der skuespiller og manuskriptforfatter Flemming Jensen, der har skrevet løjerne, og det glæder en af de medvirkende skuespillere, Morten Thunbo, der også er med for tredje gang i museumsgården.

- Flemming er en mester i at lave en satirisk vinkel, hvor der bliver sagt skarpe ting gennem humoren, fortæller han.

Morten Thunbo er vild med at lave denne form for teater og samtidig spille et sted, der ikke normalt forbindes med teater.

- Det er ret unikt i teaterlandskabet i Danmark, at man laver teater på den her måde. Der er vanvittig smukt i museumsgården, og det giver en helt speciel stemning, fortæller han.

De øvrige skuespillere i stykket er Mette Marckmann, Ulver Skuli Abildgaard samt Brian Kristensen, der også er den ene af direktørerne i Holbæk Teater.

Der er premiere på »Prins Valiant og de runde riddere den 8. august, og forestillingen spiller frem til den 1. september.

Billetter kan købes på Holbæk Teaters hjemmeside: www.het.dk.