Se billedserie Pligten Kalder er for tredje år i træk på forårsturné, men denne gang har orkesteret prioriteret at komme rundt til flere sjællandske spillesteder. Billedet er fra en tidligere koncert i Bremen Teater i København. PR-foto: Pligten Kalder

Send til din ven. X Artiklen: Pligten Kalder på de sjællandske spillesteder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pligten Kalder på de sjællandske spillesteder

Oplev - 28. februar 2020 kl. 17:19 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siger man Jonan Olsen, vil de fleste straks sige forsanger i Magtens Korridorer.

Og falder snakken på Torben Steno, vil mange sige journalist og kendt fra skæve formater på både tv og radio.

Hvad der er mindre kendt i den brede offentlighed er, at de to siden dannelsen i 2007 har været rygraden i bandet Pligten Kalder, som i dag tæller fire medlemmer. De er i de kommende måneder på landevejen med »Kun for pengenes skyld Tour«, som blandt andet bringer dem til en række sjællandske byer.

Det er tredje år i træk, at Pligten Kalder er på forårsturné, og som noget nyt i år har orkestret prioriteret de sjællandske spillesteder.

Her kan du opleve Pligten Kalder på Sjælland Fredag 6. marts klokken 20: Sidesporet, Holbæk.

Torsdag 12. marts klokken 20: Gimle, Roskilde.

Fredag 20. marts klokken 20: Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Næstved.

Torsdag 16. april klokken 20: MantziusLive, Birkerød.

Fredag 17. april klokken 20: Slagelse Musikhus.

Torsdag 30. april klokken 20: Viften, Rødovre. - Det er meget bevidst, at vi denne gang spiller mange steder på Sjælland. Vi har spillet meget i København og utroligt meget i Jylland og på Fyn, men ikke særligt meget på Sjælland. Nu har vi fra starten bedt bookingen om at bygge touren op omkring de sjællandske spillesteder, som gerne har villet have os tidligere, men hvor vi ikke har kunnet få det til at passe ind i kalenderen, siger Torben Steno.

Født på en brun bodega Pligten Kalder blev dannet nærmest spontant en eftermiddag for 13-14 år siden. Johan Olsen og Torben Steno kom på det samme værthus på Vesterbro i København, Märkbar.

- Det opstod mere eller mindre som en joke. Johan og jeg lærte hinanden at kende på Märkbar. Vi blev spurgt, om vi ville lave noget sammen til en julefrokost for stamgæsterne, men vi blev hurtigt enige om, at det gad vi ikke, fortæller Torben Steno.

Men Johan Olsen opdagede Torben Stenos noget specielle Optigan-orgel, og så opstod der alligevel en kreativ kraft mellem de to.

- Johan er en meget produktiv ordmaskine, og så begyndte han bare at recitere, mens jeg spillede på orgelet. Sådan begyndte det, og på et tidspunkt sagde jeg, at man også kunne prøve at lave en melodi på det og gøre det lidt mere interessant. Og så begyndte vi ganske småt at skrive sange, og vi fandt ud af, at vi var gode til at skrive sange sammen. De kom til at ligne noget, jeg aldrig havde været i nærheden af - og omvendt, siger Torben Steno om samarbejdet med Johan Olsen.

De to lavede en aftale med værtshuset Alleenberg - også kaldet Psykopaten - på Frederiksberg om at spille hver anden uge. Det var en slags åben øver med publikum på, og dermed var Pligten Kalder for alvor i gang.

I dag er Torben Steno 60 år og Johan OIsen har rundet 50.

- Vi har ligesom ikke nogen konkurrenter i den her genre. Det er underholdning, sange og referencer for voksne mennesker, men de unge må gerne komme. Jeg er over 60, og det er jo næsten forbudt at gå på scenen i min alder med mindre man slog igennem med noget som 22-årig. Og det gjorde jeg i hvert fald ikke. Så vi har den bane for os selv. Vi tager musikken dybt alvorligt, men vi tager ikke pauserne mellem numrene så helvedes alvorligt, lyder det fra Torben Steno, der betegner Pligten Kalders sange som »en slags moderne viser«.

Mund-til-mund-metoden Det er efterhånden blevet til to ep'er og ét album. Pligten Kalder er ikke slået bredt igennem, men gruppen har en stadigt voksende publikumsbase, og det er også forklaringen på, at man nu kan tage på forårsturné for tredje år i træk for at imødekomme efterspørgslen, siger Torben Steno.

Pligten Kalder Pligten Kalder blev dannet i 2007 af Torben Steno og Johan Olsen. I begyndelsen handlede det om, at Johan Olsen reciterede digte, mens Torben Steno spillede til på sit elastikoptrukne Optigan-orgel.

Senere kom Peter Bech-Jessen med (klarinet m.m.) og Pligten Kalder slog hurtigt ind på en mere melodisk vej.

I dag har Pligten Kalder også et fjerde medlem, bassist Søren Mikkelsen.

Pligten Kalder har udgivet ep’en »Pligten kalder« (2007), albummet »Du skulle have været der i går« (2014) og senest ep’en »Længst muligt i eget hjem« (2018). - Det fede er, at vi er vokset, selv om vi aldrig bliver spillet i radioen, eller nogen skriver om os. Måske har vi spillet én gang et sted, hvor der var 25-30 mennesker, og når vi så kommer igen to år senere, er der pludselig 75. Vi har opbygget vores publikumsbase på mund-til-mund, og det kan ingen radiostation eller medieomtale overhovedet konkurrere med, pointerer Torben Steno.

Han mener ikke, at det har haft nogen stor betydning for Pligten Kalder, at man nu i højere grad spiller på mere mainstream spillesteder end på brune bodegaer.

- Det betyder ikke så meget, og nu må du jo heller ikke engang ryge på et værtshus som Psykopaten længere. På de brune bodegaer var det afsindigt uforpligtende både for publikum og for os, fordi det ikke gjorde noget, at de sad med ryggen til og snakkede. Det måtte de selv om. Sådan er det selvfølgelig ikke, når folk har betalt nogle efterhånden ret høje billetpriser. På den måde er det mere koncentreret på spillestederne. Det er et show, men der er stadig det bodegaagtige over det, at vi kun ved, hvilke numre vi skal spille, men alt det andet mellem numrene har vi ikke aftalt, understreger Torben Steno.