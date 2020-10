Pinocchio i Holbæk

Det er en opsætning i et tidløst »steampunk«-præget univers, skabt af scenografen Nathalie Mellbye, hvor fortællingen udfolder sig musikalsk og dramatisk omkring et trædeorgel på hjul - i et tæt ensemble af tre skuespillere og en musiker. Og hvor hovedpersonen får lov at optræde som dukke - i Katrine Karlsens prisbelønnede dukkedesign. Forestillingen søger at forene musikalsk og opfindsom ensemblefortælling med vild og grum situationskomik og rendyrket dukketeatermagi.