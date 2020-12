Se billedserie Museumsinspektør Kamilla Hjortkjær foran et udsnit af de mange kreative og sjove mundbind, der er udstillet på CoviDesign. Foto: Thomas Olsen

Pandemien - syet, strikket og broderet

Oplev - 04. december 2020 kl. 07:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Der er plads til både smil og eftertænksomhed i den nye udstilling CoviDesign på Greve Museum. Her har flere end 200 personer fra 17 forskellige lande bidraget med forskellige værker i strik, broderi og andre typer håndarbejder, der afspejler den aktuelle pandemi.

Udstillingslokalet bugner af masker, kreative »værnemidler«, sjove broderede »memes« og meget mere. De udstillede værker står og hænger tæt, men det giver også god mening i forhold til det, udstillingen skal afspejle, mener museumsinspektør Kamilla Hjortkjær.

- Det enkelte værk får måske ikke så meget plads. Til gengæld oplever man her i rummet en stor og international, fælles hukommelse. Det er lige som en stor bank af minder, som er puttet ned i de her tekstil-materialer, siger hun og fortsætter:

CoviDesign Udstillingen CoviDesign kan ses til 6. juni 2021 på Greve Museum, Bækgårdsvej 9, 2670 Greve

Derudover kan man på museet i øjeblikket se juleudstillingen »Nøddebo Præstegård« frem til 10. januar 2021 samt »Guldbryllup - Greve Kommune i 50 år« frem til den 3. januar 2021.

Læs mere på www.grevemuseum.dk. - Der er en klar sammenhæng verden over. Der har for eksempel været toiletpapirskrise over hele verden. Det har - åbenbart - været det første, folk har hamstret.

Hamstringen af toiletpapir er blandt andet illustreret af en ukrainsk kvinde.

- Hun har taget nogle helt almindelige toiletpapirruller og så brugt noget smukt og meget ophøjet, traditionelt ukrainsk broderi. På den måde er toiletpapiret pludselig blevet noget af det mest dyrebare, fortæller Kamilla Hjortkjær.

Værn for rettigheder Der er også den danske »protestbrodøse« Tonja Rosenblad, som har broderet et mundbind med de værdier, rettigheder og principper, vi normalt taler om som noget helt centralt og grundliggende i det danske samfund.

- Tonja Rosenblad har her lavet et værnemiddel mod overgreb på mindretalsbeskyttelse, retssikkerhed og så videre. Alle de rettigheder, vi normalt tager for givet, er også sårbare i denne tid. I virkeligheden har hun jo været spåkone og lavede faktisk det her, før minksagen tog fart, siger museumsinspektøren.

Et andet opsigtsvækkende værk kommer fra en norsk kvinde, som driver en »populærvidenskabelig strikkeblog« ved navn Statistrikk - jep, den slags findes altså.

- Hun har meget pædagogisk fået mig til at forstå, hvad smittetryk er. Hvad betyder det, når smittetrykket er over 1 - og er det farligt? Hun har hæklet 10 masker og ved 1 bliver det ved med at være det samme - og det strikkede er blevet pænt og symmetrisk. Men her kan man se, hvad det betyder, hvis det kommer over 1. 10 masker bliver pludselig til 20, der bliver til endnu flere og så videre, siger Kamilla Hjortkjær og peger hen på en strikbunke, der altså illustrerer en epidemi, der er løbet løbsk.

De mange muntre afbilledninger af Philip Faber, Søren Brostrøm og Mette Frederiksen går hånd i hånd med muntre ordspil og humoristiske bud på værnemidler. På den måde ligger CoviDesign i god tråd med museets seneste udstilling »Edderbroderemig«, hvor broderier og protester blev forenet i de udstillede værker.

- Vi har gennem rigtig mange år haft fokus på det traditionelle broderi. Det er det, vi har rod i på Hedeboegnen; de her hvide smukke broderier. Det er selvfølgelig en del af taktikken at se på, hvordan man kan forny formidlingen af håndværket. »Edderbroderemig« var heldigvis velbesøgt - og det har vi en fornemmelse af, at denne udstilling også bliver, siger Kamilla Hjortkjær.