Mogenstrup Ås, der strækker sig 10 kilometer fra Næstved by til Mogenstrup mod sydøst, er landets største langstrakte bakkelandskab. Fruens Plantage på åsen byder på udfordrende mountainbike-stier. Åsen er de højeste steder over 50 meter høj.

På tur på Mogenstrup Ås - Danmarks største bjergkæde

Mogenstrup Ås byder på rige muligheder for bakkemotion, leg og hygge i naturen.

Åsen rejser sig som en bred ryg langs landevejen mellem Næstved og Præstø i op over 50 meters højde på de højeste steder. Området af Mogenstrup Ås ved Fruens Plantage er det foretrukne skovtursmål for mange af Næstveds indbyggere, men det bakkede terræn tiltrækker også mountainbikere og løbere fra store dele af Sjælland.

Selv på en grå vinterdag kan man blive imponeret over de stejle, skovklædte skråninger, der veksler mellem gran- og fyrreskov og blandet skov med mange arter af løvtræ. Her er både eg, bøg, birk og ask.

Mogenstrup Ås Mogenstrup Ås er en kanalås, der er dannet da isen trak sig tilbage for 13.500 år siden. Åsen ligger der, hvor der var en smeltvandskanal mellem to isstykker.

Kanalen er efterhånden fyld op med sand og grus, og da isen smeltede bort, stod kanalen tilbage som en vældig åsryg. Mogenstrup Ås er 200 meter til en kilometer bred og 10 kilometer lang.

Mogenstrup Ås er landets eneste planås. Den en flad på toppen med slugter og lavninger.

Åsens størrelse og særpræg betyder, at den er betegnet som et Nationalt Geologisk Interesseområde. Naturvejleder i Næstved Kommune, Christian Mørkehøj Hansen færdes hjemmevant på Mogenstrup Ås, hvor han ofte tager på tur med skoleklasser fra kommunen og viser dem, hvor meget forskelligt man kan opleve i en skov.

- Børnene lærer om hvor mange forskellige plantearter, der vokser på åsens sandede jord. Andre gange laver vi vild mad med spiselige urter eller ser på naturspor i skoven, fortæller Christian Mørkehøj Hansen, mens han spejder efter en af de pletter, hvor råvildtet har lavet sig en rede mellem bladene for at overnatte.

Den del af Mogenstrup Ås, der hedder Fruens Plantage, er den mest urørte del af åsen. Fruens Plantage blev fredet allerede i 1940, og Næstved Kommune har ejet området siden 1994. Det betyder, at der er offentlige adgang og der er blandt andet bygget en bålhytte, som naturvejlederen bruger, når han laver vild mad med skoleklasserne.

Uden mad og drikke... Det er også muligt at overnatte i shelter ved bålhytten, og her findes et toilet, men ikke rindende vand. Vand skal medbringes, hvis man vil lave mad eller overnatte.

Næstved Kommune har også lavet picnicområder, hvor man kan spise sin madpakke, og en naturlegeplads midt i granplantagen.

- De mindste børn er især begejstrede for de smalle stier i den tætte og mørke granplantage. Det er lidt uhyggeligt, men man kan altid finde tilbage til legepladsen, fortæller naturvejleder Christian Mørkehøj Hansen.

Højdemotion Mogenstrup Ås og Fruens Plantage er det ideelle sted, hvis man gerne vil give sig selv en motionsudfordring. De skrappe stigninger får pulsen op og giver sved på panden. Er man mountainbiker, er der anlagt særlige mountainbikespor med hop, drops og stejle nedkørsler.

Skoven giver også mulighed for orienteringsløb mellem de faste poster, hvor der også sidder QR-koder, som man kan scanne med sin smartphone og få en fortælling om naturen og kulturhistorien i Fruens Plantage og herregården Rønnebæksholm, som var den tidligere ejer af plantagen.

Der mulighed for at overnatte i shelter på Mogenstrup Ås. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Geologisk vidunder Mogenstrup Ås er Sjællands højeste ås og en af de mest sælsomme landskabsformer i Danmark. Den var en 10 kilometer lang ubrudt bakke, men mennesket har igennem tiden gjort sit indhug i den.

I dag består Mogenstrup Ås af flere adskilte dele. I syd ligger Stenskoven Mogenstrup, lidt tættere på Næstved kommer Fladså Banker, dernæst Fruens Plantage og helt inde i Næstved by finder vi Munkebakken og Vandtårnsbakken.

Allerede i 1800-tallet blev der gjort små indhug i åsen, når man havde brug for noget grus. Men grusgravningen tog for alvor fat i 1900-tallet, hvor behovet for grus til vej- og boligbyggeri øgede efterspørgslen. Samtidig fik man større gravemaskiner og lastbiler og kunne udvinde store mængder grus.

Ud over grusgravning er Mogenstrup Ås blevet gennemskåret af veje og jernbaner. Der blev gravet grus helt frem til 1980'erne og den sidste del af åsen blev fredet i 2006.