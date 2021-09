Se billedserie Camilla Nihøj står ved den lille bæk, der afgrænser Præsteskoven på den ene side. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: På skovtur i et folkeligt eventyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På skovtur i et folkeligt eventyr

Ved Herfølge er der mulighed for at opleve en helt særlig skov, som områdets beboere har kæmpet for at bevare.

Oplev - 18. september 2021 kl. 07:20 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Allerede få skridt inde i skoven forsvinder støjen fra trafik og andre lyde i området som ved et trylleslag, og jo længere ind man kommer, jo mere sænker freden sig over Præsteskoven.

- Nu kommer vi til den eventyrlige del af skoven, siger Camilla Nihøj begejstret, da trampestien leder ind i et område, hvor nåletræerne står ekstra tæt, så sollyset må kæmpe sig vej gennem trætoppene for at finde ned i skovbundet. I udkanten af området kan man se, hvordan den her del af skoven er omkranset med et grønt bælte af bevoksning, hvor solens stråler er mere gavmilde.

- Her kan man sagtens forestille sig, at Hans og Grethe strør et spor af brødkrummer efter sig, fortsætter hun med et stort smil, der også skyldes, at der overhovedet findes en skov at gå tur i den dag i dag.

Hvis man kigger nøjere efter kan man også se, hvordan træerne her, står på snorlige rækker og altså er sat af menneskehånd.

Folkelige protester Præsteskoven er nemlig selv en del af en eventyrlig historie, for den stod til at blive fældet i år og blev kun reddet, fordi områdets beboere stod sammen om at købe skoven tilbage fra Vallø Stift, der oprindeligt plantede den som en såkaldt driftsskov - en skov, hvor træerne bare skulle have lov til at vokse sig store og brugbare, hvorefter de skulle fældes og sælges.

Præsteskoven Præsteskoven er ejet af »Foreningen Herfølge Folkeskov Præsteskoven«.

Skoven ligger for enden af en sidevej til Holmebækvej i Herfølge.

Alle er velkomne i skoven, men besøgende i bil opfordres til at holde på den store parkeringsplads ved ALDI, Pogebanken 2, og herfra gå til adressen Holmebækvej 10, hvor man kan gå til skoven. Turen fra parkeringsplads til skoven tager fem minutter på gåben. De planer hørte Camilla Nihøj, som netop flyttede til området på grund af skovens herligheder, kun om ved et tilfælde.

- En dag, hvor jeg gik i skoven fik jeg en snak med skovfoged, der nævnte, at der skulle »ryddes op« i skoven, husker hun og fortæller, hvordan fældningen af en anden driftsskov i området fik hende til at indse, at det var også den skæbne, der ventede Præsteskoven.

- Her blev jeg nok lidt stædig og sagde til mig selv: Det kommer ikke til at ske!

Hun havde også noteret sig skovfogedens ord om, at »hun kunne jo altid købe skoven«...

Det fik hende til at gå i aktion, og på imponerende kort tid havde hun og andre lokale kræfter samlet halvanden million kroner sammen via blandt andet lokale bidrag. Derudover havde hun fået en aftale med Køge Kommune, der ville lægge et tilsvarende bidrag i puljen.

Dermed kunne de folkelige kræfter endelig købe den lille skov på knap 12 hektar.

- Det er faktisk i sig selv historisk, for det er, så vidt jeg ved, første gang nogensinde, at Vallø Stift har solgt et område på den måde, siger hun og bemærker, at stiftet har været meget reelle i salget af skoven til den forening, der nu er oprettet.

En anderledes skovtur Camilla Nihøj bor faktisk lige op af skoven og bruger den ofte til en afslappende gåtur, eller når hundene skal luftes.

For hende er det et helt særligt stykke natur, som nu er blevet bevaret for eftertiden:

- Skoven har stort set fået lov til at stå som den blev anlagt, og det er da fantastisk at tænke på, hvordan træerne her har fået lov til at stå i over 130 år. Selvom den er lille, så får man stadig fornemmelsen af, at man forsvinder ind i en rigtig skov, når man går ad stierne, siger hun og pointerer, hvordan der ikke er anlagt nogle kunstige stier, men kun de stier som mennesker og dyr selv har trampet i skovbunden gennem generationer.

- Skoven har jo altid været et samlingspunkt for områdets beboere; børn, forældre og bedsteforældre er kommet her og kan huske, hvordan det var at gå på opdagelse i Præsteskoven, siger hun og fortæller, hvordan skoven under coronanedlukningen også har været flittig brugt til for eksempel udendørsundervisning.

- Man falder ofte i snak med folk, man møder i skoven og får måske endda nye venner. Jeg har også selv oplevet, hvordan der under coronaen er kommet nogle helt andre mennesker end til daglig, og så hører man deres historie, når man mødes. Alt det ville vi have mistet, hvis skoven var blevet fældet, vurderer hun.

Inde i skoven hersker der en næsten eventyrlig stemning, hvor man sagtens kan fortabe sig i timevis. Foto: Anders Ole Olsen

I skovens dybe, stille ro Nu er der skabt en folkelig forening, som fremover skal drive skoven - som en åben skov for alle der har lyst til en tur ud i den grønne natur.

Foreningen vil grundlæggende bevare skoven, som den er, men er også åben for, at skoven kan bruges til forskellige aktiviteter.

- Jeg synes jo selv, at skoven er et perfekt sted at finde ro og måske meditere eller dyrke yoga. Her kan foregå mange ting, men det skal stadig være et fredfyldt område, hvor alt sker i respekt for dyrelivet, pointerer Camilla Nihøj og nævner, hvordan man på en vinterdag med sne kan opleve spor efter Mikkel Ræv og dådyrene, mens man til andre tider kan være heldig at se en ugle, en musvåge eller flagermus i området.

- Vi vil også gerne arbejde med projekter, der kan give endnu mere biodiversitet i området, siger Camilla Nihøj, der stadig har lidt svært ved at tro på, at den lille skov, hun selv er blevet så glad for, nu er reddet, så fremtidige generationer også kan få lov til at opleve Præsteskoven ved Herfølge:

- I begyndelsen turde jeg næsten ikke tro på, at vi kunne redde den. Men det her viser, hvad man kan gøre, hvis man har troen på det, og jeg er vitterligt så glad for, at vi har kunnet gøre det gennem et folkeligt projekt, hvor vi nu ejer skoven sammen. Historien om Præsteskoven er også historien om, at når man drømmer stort og arbejder for det, så kan der ske noget eventyrligt.