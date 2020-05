Københavns Lufthavn er nærmest tom for tiden, og de store udlandsrejser har lange udsigter. Heldigvis kan man rejse væk hjemme i lænestolen. Foto: Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix

På rejse hjem i lænestolen

Oplev - 13. maj 2020 kl. 12:10 Af Anders Christian Sørensen, projektkoordinator og underviser, leisure management, Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når rejselysten melder sig i disse tider, får jeg stor medfølelse med den mand, Osvald Helmuth sang om i den vidunderlige melankolske vise »Ved havnen« fra 1937. I kender den nok, den om manden, der som ung ønskede at se verden, men måtte slå sig til tåls med, at det nærmeste, han nogensinde ville komme til alt det eksotiske derude, var den daglige tur forbi havnen efter fyraften for at tale med sømændene og se skibene, der kom derudefra. Find den online - den er et mesterstykke, og meget passende at lytte til, mens man drømmer sig ud i verden fra lænestolen.

Nede i lænestolen trøster jeg mig med, at begrænsningerne i vores rejsemuligheder er midlertidige. Et gæt - med masser af forbehold - er, at i 2020 holdes ferierne i Danmark, i 2021 bliver der bedre muligheder for ferier i Europa, og i 2022 er vi ved at være tilbage ved tidligere muligheder - alt sammen afhængig af udvikling i vacciner, behandlinger - og naturligvis økonomi. For rejser er jo ikke gratis.

Men man kan rejse gratis i lænestolen. Godt til rette dér har vi i århundreder rejst meget, gennem rejsebeskrivelser. Før internationale rejser blev mulige for den almindelige dansker, læste man stabler af rejsebøger. På engelsk har man endda udtrykket »lænestolsrejsende«. De gode rejsebøger og rejseblogs har et særkende: De er velinformerede om de steder, de handler om, og de formidler mere end de pæne glansbilleder eller Instagram-fotos. De har en kant.

Vi kan tage ud i verden med spændende, informative og velskrevne beretninger fra et væld af danske og udenlandske forfattere. Men vi kan også tage hjem. Og læse om steder og oplevelser i Danmark før og nu. Fx kan man læse beretninger fra udlændinge, som har rejst eller boet i Danmark. Man er måske ikke altid enige i beskrivelsen, men det er ofte morsomt at få et indtryk af, hvorledes andre opfatter Danmark og danskere. Et par nyere eksempler er Helen Russel: »Mit år som dansker« og Michael Booth: »Der er et lykkeligt land«, som handler om hele Norden.

Inspiration fra rejsebøger Måske kan vi finde inspiration til vores nutid i, hvad en rejsebogsforfatter som legendariske Haakon Mielche gjorde, da han under 2. Verdenskrig fandt sig bundet til Danmark som alle andre. Haakon Mielche havde skrevet i Familie Journalen om fjerne steder og havde stimuleret udlængslen hos netop de mennesker, som Osvald Helmuth beskrev i sin vise - personer med rejselyst, men uden mulighed for at realisere den. Men nu kunne Mielche heller ikke rejse ud. Så han rejste herhjemme. Før krigen havde Mielche i 30'erne sejlet i kano på Gudenåen i Jylland og udgivet en rejsebog om det. Så hvorfor ikke gøre det samme på Susåen på Sjælland? Det gjorde han, og udgav en rejsebog om oplevelserne og indtrykkene. Begge bøgerne »Til søs gennem Jylland« og »Til søs gennem Sjælland« er stadig tilgængelige, og de er værd at læse. Alle fire bøger kan lånes fra lænestolen som e-bøger på biblioteket. Gratis!