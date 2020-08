Se billedserie Man skal altid have en aftale med den, der ejer jorden, inden man går i gang med metaldetektoren. Foto: Thomas Olsen

På jagt efter Danmarks historie

30. august 2020

Jens Peter Lauritsen fra Holbæk har de seneste 25 år travet op og ned ad de sjællandske marker. Som oftest er det med en metaldetektor i hånden og en graveske i bæltet. Gennem tiden har han gjort en række imponerende fund. Med udgangen af juli var Jens Peter Lauritsen noteret for at have fundet 654 stykker danefæ. Et af de seneste er med i Nationalmuseets top 10 over de bedste detektorfund. Nogle af fundene er nu på Nationalmuseet, andre på Museum Vestsjællands afdelinger i Holbæk, Odsherred, Kalundborg, Ringsted, Slagelse eller Sorø.

Det fund, man på Nationalmuseet for kort tid siden vurderede var et af de bedste fra 2019, var et såkaldt stigbøjlerem-beslag. Det opdagede Jens Peter Lauritsen på en tur med detektoren på Tuse Næs ved Holbæk.

Jens Peter Lauritsen fyldte 79 år den 25. august. Han købte sin første metaldetektor i 1995, meldte sig kort efter ind i detektorklubben i Roskilde og var senere med til at stifte Detektorklubben Tellus.

Han er jævnligt ude på markerne, og han glæder sig til efteråret. Da går en ny sæson nemlig i gang. Efterår og forår er den bedste tid for detektorfolkene. Vinteren kan også være god, hvis der ikke er frost. Om sommeren er der ikke rigtigt noget at komme efter på grund af afgrøderne. Dem kan man selvfølgelig ikke gå rundt i.

Husk tilladelsen - Man skal altid have ejerens tilladelse til at gå på arealerne. Det gælder også, hvis det er for eksempel et kommunalt ejet areal. Så skal man have tilladelse fra kommunen. Gravhøje og andre fredede områder må man ikke gå på med metaldetektor, understreger Jens Peter Lauritsen.

Alle kan gå i gang med en metaldetektor. Men det er en hobby, der kræver tålmodighed. Det tager tid at få erfaring, og for hver gang man finder en god ting, er der dukket meget op, der ikke har værdi. Ølkapsler, søm og hestesko for eksempel.

Men så er det altså også de spændende, historiske sager. Mønter, bæltespænder, fibulaer, smykker, våben. Noget af det er endda rigtig godt. Det er det, som Nationalmuseet vurderer som danefæ.

- Når man går på en mark, skal man afsøge området i både den ene og den anden retning. En mønt ligger jo ikke altid fladt nede i jorden. Den kan ligge på skrå eller stå på højkant og give større eller mindre udslag på detektoren, siger Jens Peter Lauritsen, der mener, at den bedste jord at gå på er den, der er kørt på for nylig, men ikke inden for de seneste otte dage, og som er lidt våd.

- Det bedste vejr? Lunt og overskyet. Det kan være hårdt at gå en hel dag i solskin, siger den erfarne detektormand fra Holbæk.

Legetøjshesten her har Jens Peter Lauritsen fået af Holbæk Museum, efter han fandt dele af en hesteudsmykning fra bronzealderen. Foto: Thomas Olsen

Forberedelsen Han råder nye detektorfolk til at forberede sig godt, inden de går ud.

- Læs om området. Har der tidligere ligget en landsby, en herregård eller måske et slot på egnen? Kig på gamle kort. Ligger der en Nordby, har der nok også engang været en Sønderby, er der en Østerby har der formentlig også været en Vesterby, siger han og giver gerne denne tommelfingerregel videre: En by, der slutter på -inge, vil typisk være fra bronze- eller jernalderen, -skov og -rød viser, at der er tale om en rydning fra middelalderen, -strup og -rup er fra middelalderen, -by er fra vikingetiden, -sted og -lev fra jernalderen.

Med detektoren er det selvsagt metalgenstande, der bliver fundet. Men der er også sidegevinster ved det at gå med metaldetektor. Man har jo blikket rettet mod jorden - og så dukker der nu og da stenredskaber op. Økser, pilespidser, dolke og hvad stenaldermenneskerne har lavet. Den slags har Jens Peter Lauritsen også fundet meget af.

Alle danefæ-fundene har han detaljerede oplysninger om, både på sin computer og i ringbind.

- Museerne bliver orienteret om det hele og tager så stilling til, hvad der skal ske med det. Nogle ting går til eksperterne på Nationalmuseet, andre på museerne i Vestsjælland, siger han.

Med så mange fine fund er det vanskeligt at pege på, hvad der er det bedste. Men skal det gøres, nævner Jens Peter Lauritsen stigbøjlerem-beslaget fra Tuse Næs, et nøgleskaft i bronze belagt med sølv og guld fundet ved Kirke Hyllinge i Hornsherred og en fibula i sølv, også fundet ved Kirke Hyllinge.

- At gå derude på markerne med detektoren er altid spændende. Nogle gange finder man kun skrammel, andre gange er der gode ting, og så kommer man glad hjem fra sådan en tur på to, tre eller fem timer