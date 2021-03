Se billedserie Eskebjerg Vesterlyng byder på en unik natur som man ikke finder andre steder på Sjælland. Foto: Mie Neel

På Vesterlyng finder man Sjællands eneste vandreklitter

Oplev - 26. marts 2021 kl. 07:20 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Eskebjerg Vesterlyng er kendt vidt omkring i Nordvestsjælland, som en af områdets allerbedste badestrande. Vesterlyng har imidlertid en del mere at byde på end blot badevand og sandstrande, og er man glad for spændende og anderledes natur, så venter her gode oplevelser året rundt.

Landskabet på Vesterlyng er nemlig helt unikt på Sjælland og ligner til forveksling mere noget, man finder på vestjyske breddegrader. I den sydlige del af Vesterlyng finder man blandt andet Sjællands eneste vandreklitter, og det 326 hektarer store landområde er præget af en meget varieret og afvekslende natur, der omfatter blandt andet hede, klitter, overdrev, søer og strandeng. Dette har givet mulighed for, at et stort antal meget forskellige og sjældne plantearter trives i området.

Skov og strand På Vesterlyng er der anlagt flere parkeringspladser, så man har mulighed for at efterlade sin bil, mens man udforsker landskabet. Vi parkerer på Parkeringsplads 6, hvorfra der er anlagt flere fine vandreruter, hvor man kan opleve det specielle landskab.

Vesterlyng ligger mellem Havnsø og Alleshave ud til Sejerøbugten, og har en fem kilometer børnevenlig badestrand.

Området er i mange år blevet brugt som græsningsareal for de omkringliggende landsbyer. I dag bruges området stadig til græsning heste og kreaturer.

Eskebjerg Vesterlyng er Sjællands største hede og er samtidig hjemsted for Sjællands eneste vandreklitter.

Naturen på Vesterlyng har en karakter, som man ellers kun finder i det vestjyske. Vesterlyng er hjemsted for mange sjældne plantearter. Området har været fredet siden 1945, og det er ikke tilladt indsamle planter i området.

Halvøen Stold i den nordøstlige del af Vesterlyng ejes af staten og er militært skydeterræn. Hertil er ikke offentlig adgang. Vi følger ruten, der tager os op gennem den nærvedliggende plantage. Vi er kun få hundrede meter fra havet, og denne dag blæser der en frisk brise ind ude fra vandet. Det mærker man dog ikke meget til inde i skoven omgivet af de mange høje slanke træer.

På den anden side af plantagen ændrer naturen sig markant. Her bliver området væsentligt mere åbent, og den dominerende plante er de mange enebærbuske, der trives i det åbne hedelandskab.

Her finder man også Vesterlyngs to vandreklitter. Den ene af dem er forsøgt inddæmmet i plantagen, mens den anden mere sydligt placerede vandreklit er utæmmet og stadig i bevægelse. Vandreklitten rykker sig hvert år omkring en meter øst på.

En dukkert med køerne I sommermånederne kan strandgæsterne godt finde på at søge ro og fred oppe i klitterne. Helt uforstyrret er her dog ikke, da der også går kreaturer og græsser i området. Det har der gjort i århundreder, og dyrene er vant til at dele området med de mange badegæster, og kan også selv finde på at tage sig en svalende dukkert på en rigtig varm sommerdag.

Vandreruten tager os videre op langs vandreklitten, gennem enebærbuskene og ned på selve stranden. Stranden strækker sig over fem kilometer fra Alleshave i syd og til Havnsø i nord. Stranden er meget børnevenlig, og størrelsen gør, at selvom der ofte er mange gæster på en varm sommerdag, så er der plads til alle.

Fra stranden er der en flot udsigt over mod den lille ø Nekselø, som man kan besøge med færgen fra Havnsø. På stranden finder man også store stencirkler, som lokale børn gennem årene har lagt op på stranden. Nogle af cirklerne har ligget der så længe, at planter er begyndt at vokse op over stenene.

Dagens vandretur omfattede kun et lille hjørne af Eskebjerg Vesterlyng. Hvis man er interesseret i oldtidshistorien, kan man for eksempel besøge Vesterlyng Langdysse, og er man interesseret i plantelivet, så er der også god grund til at gå på opdagelse. Vesterlyng regnes således som en af Sjællands bedste botaniske lokaliteter, og der gøres stadig spændende fund i området. Således fandt man i 2004 den meget sjældne stilk-månerude i en klitlavning på Vesterlyng. Denne plante troede man indtil da kun voksede i to steder i Danmark, nemlig på Læsø og på det nærliggende Saltbæk Vig.