Oste-eventyret på Møn

24. maj 2019

Per Sørups hvide hår går fint i spænd med hans hvide T-shirt og hans hvide træsko. Det er ansigtet og de nøgne arme, der adskiller sig med den brune teint. Per Sørup er lige vendt hjem efter sit vinter-halvår i Spanien.

- Gederne går rundt i bjergene og spiser krydderurter. Man kan smage alle de ting, de har spist i osten, siger han med begejstring i stemmen.

Per Sørup er manden bag det lille Hårbølle Mejeri på det vestlige Møn, der leverer ost, yoghurt og fløde til over halvdelen af de danske Michelin-restauranter og andre hjemlige top-restauranter.

- Det havde jeg aldrig drømt om. Arla har i mange år haft monopol, men jeg landede lige i centrifugen af lokal produktion. Det er blevet en kæmpe historie, siger Per Sørup.

Det er ikke nemt at sætte nålen i et danmarkskort for at fastslå, hvor Per Sørup stammer fra. Han er født i Knabstrup på Sjælland, men flyttede som toårig til Odense og så videre til Jylland, hvor han boede i flere byer, inden han rykkede videre til København, Bruxelles og Sevilla. I Spanien arbejdede den uddannede biokemiker i 20 år i et landbrugspolitisk forskningsinstitut under EU-kommissionen. Som 63-årig gik Per Sørup på pension, flyttede hjem til Danmark og Møn, hvor hans kone havde købt en lille gård på 14 hektar i landsbyen Hårbølle.

I Spanien havde Per Sørup lært at lave oste på små gedeosterier, og i Hårbølle kastede han sig i 2011 ud i eget mejeri.

Den første ost, Per Sørup lavede, var manchego, en fast fåreost med inspiration fra nogle oste-venner i Andalusien.

- Vi kalder osten for »Mønchego«, griner Per Sørup.

Siden er flere oste blevet produceret på det lille mejeri, der får mælken fra lokale køer og får. Flagskibet er camemberten, som har vundet flere priser, blandt andet som én af de bedste ikke fransk-producerede camembert-oste ved en konkurrence arrangeret af det kendte franske ostefirma »Mons«.

Per Sørup har i dag to medarbejdere, som hjælper ham, og som har en kokke-fortid. Hvis man er god til at lave mad, er man god til at lave oste, lyder filosofien.

- Kokke har et godt forhold til mælk. Tre-fire uger, så kan de lære det. De har den der fantastiske smagsfornemmelse, siger Per Sørup, der også selv har en stor passion for madlavning.

At Per Sørup fik foden inden for i de fine restauranter skyldes lidt af en tilfældighed. En dag stak en kvinde ved navn Cecilie hovedet ind i mejeriet og spurgte, om hun måtte være med til at lave ost. Det viste sig, at hun var kok, og at hun kendte den dansk-italienske stjernekok Christian Puglisi, der blandt andet ejer de københavnske restauranter Relæ, Bæst og Manfreds.

Christian Puglisi kom sammen med syv af sine kokke til Hårbølle for at smage og for at høre mere om ostene. Der bliver snakket rigtigt meget i kokke-miljøet, og inden længe havde Hotel Frederiksmindes køkkenchef, Jonas Mikkelsen, også hørt om de gode oste fra Hårbølle Mejeri. Michelin-restauranten i Præstø endte med at blive den første restaurant, der købte Per Sørups fåremælks-yoghurt og camembert, og siden er det gået slag i slag. Noma har eksempelvis brugt yoghurten fra Hårbølle Mejeri til desserten, der har afrundet vinterens fiskemenu. Lige nu er Noma ved at sammensætte deres sommer-menu, og måske kigger man i sydlig retning.

- Vi er i spil med vores syrnede fårefløde, siger Per Sørup.

Han afviser, at han spinder guld på sit lille oste-eventyr. »Vi balancerer«, siger han.

- Kvantummet er for lille. Vi kan ikke producere mere end 50 kilo ost og 50-100 kilo yoghurt om ugen. Det er ikke nok til, at det begynder at give overskud, siger han.

Det er dog ikke det samme, som at Per Sørup ikke har ambitioner.

- Når vi får feedback fra restauranterne, går vi tilbage i vores produktions-journaler for at tjekke op på temperaturer, saltning og modning. Vi kan hele tiden blive bedre.

Hårbølle Mejeri producerer hele året. I sommer-halvåret fra 1. maj til 1. oktober er mejeriets lille butik på Brøndegårdsvej 7 i Askeby åben fredag fra 15-18 og lørdag 9-13. Mejeriets produkter kan købes i alle Brugser på Møn, i flere Meny-butikker i København og omegn og i specialbutikker som Omegn og Venner og i Torvehallerne.

Fåremælksyoghurten serveres på flere toprestauranter, for eksempel på Babette i Vordingborg, Hotel Frederiksminde i Præstø, Amass på Holmen og på Nomas seneste vintermenu. På Restaurant Bar i København serverer man mejeriets camembert friturestegt og på grannåle-olie.

Se mere på www.harbollemejeri.dk.