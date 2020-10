Se billedserie Gitte Søby Madsen debuterede for en måneds tid siden som forfatter med »Rex rejser rundt«. Foto: Lars Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Ordlege blev til rejsebog for børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ordlege blev til rejsebog for børn

Oplev - 24. oktober 2020 kl. 10:16 Af Lars Jørgensen, Kontakt redaktionen

Gitte Søby Madsen har skrevet og tegnet en bog, der sender Rex og læserne rundt i Danmark.

Det koster kassen at

køre over den store bro,

Rex råber op: »Det deler jo landet i to.«

Korsør, Slagelse, Kalundborg og Holbæk.

Den lange tur giver tyndslidte bildæk.

Sådan lyder et af de mange rim i Gitte Søby Madsens bog »Rex rejser rundt«, som tager de mindste skolebørn i hånden på en tur rundt i landet.

Bogen, der udkom i sidste måned, er en blanding af rim, tegninger, lege og opgaver - og er tænkt som en inspiration til at blive klogere på Danmarks byer og øer. Rim og tegninger begyndte at tage fart i foråret og hen over sommeren udviklede det sig.

- Det hele begyndte under nedlukningen i foråret, hvor vi sad og nørklede med geografi derhjemme. Min søn synes, at lande og flag er vildt spændende. Jeg synes til gengæld, at danske byer er vildt spændende, så jeg prøvede at trække det lidt derover, fortæller Gitte Søby Madsen, da vi besøger hende i Skovlunde, hvor hun bor sammen med sin mand, sønnen Theo på fem år og datteren Ella på ni år.

Hun arbejder som dansklærer på Ishøj Gymnasium, men mest af alt udspringer idéerne til bogen fra ordlege og sysler med børnene derhjemme. Noget, som Gitte selv har med fra barndomshjemmet i Fredericia og Sønder Felding ved Herning - inden turen blandt andet gik til Tarm og derfra videre til Nørrebro i København.

- Der har altid været en leg med ord. Min mor har lavet en samling af alle mulige mærkelige ting, jeg har lavet. Der er mange små forsøg på at lave tekster og tegninger, griner Gitte Søby Madsen.

Den nybagte forfatter har altid været interesseret i den danske geografi, og har altså med bogprojektet virkelig fået muligheden for at dykke ned i byer og øer.

- Jeg bliver altid lidt forarget, når jeg som jyde, der er landet på Vestegnen, møder folk, der ikke ved, hvor de forskellige byer er. Ved de virkelig ikke en gang, hvor Fredericia er? Men noget af min familie synes også, at det her er København. Det går begge veje, smiler hun.

- Nogle af byerne har vi selv erfaring med. Andet er opstået, fordi Rex skulle ud på en rute. På den måde er der nogle af byerne, vi har et forhold til. Andre er »bare« en del af ruten, fortæller forfatteren.

Rex, som i øvrigt også er sønnen Theos mellemnavn, kommer i bogen rundt til en lang række danske byer, men tager også på ø-hop. Efter hver af de to dele i bogen er der forslag til forskellige lege samt opgaver, hvor man for eksempel skal finde de byer og øer, der er nævnt i bogen, på et kort.

De korte rim leder tankerne hen på Halfdan Rasmussen, og det er Gitte da heller ikke ked af.

- Jeg er meget glad for Halfdan Rasmussen. Og så er jeg meget glad for Marianne Iben Hansen, som blandt andet har lavet »Axel elsker biler«. Der er nogle rim-konger, som jeg ser op til og gerne samler inspiration fra, smiler hun.

Mågerne smiler over havnen i Aarhus.

Rex får burger og fritter med havgus.

Videre til Silkeborg med øjne på stilke.

Lem, Tarm og Bøvl - når byer

får navne, hvem vælger hvilke?

Gitte er selv særlig glad for rimet med de sjove bynavne, fordi hun selv har boet i det midtjyske og har et forhold til stederne. Det samme med bogens rim om Samsø, hvor hun tilbragte mange somre sammen med sin mor, dennes veninder og deres børn. I dag er det på Sjælland, hun i dagligdagen finder ro og oplevelser.

- Jeg arbejder i Ishøj og er virkelig glad for området. Stranden derude er skøn. Og jeg holder meget af træskulpturerne; Oscar Under Broen og de andre trolde, der gemmer sig derude. Hareskoven er også et fantastisk område, siger hun.

Hvis alt går godt med bogen, er det ikke usandsynligt, at der kommer en opfølger. I slutningen af »Rex rejser rundt« kommer der i hvert fald en kraftig teaser om, at næste tur for den rejseglade Rex går til Grønland og Færøerne.