Opera og ballet under åben himmel

»Opera i det fri« og »Kongelig sommerballet« er efterhånden blevet en tradition for mange danskere rundt omkring i landet. Desværre måtte solisterne fra Den Kongelige Opera og danserne fra Den Kongelige Ballet sidste år aflyse deres turné rundt til en række danske byer på grund af coronapandemien.

De seneste 15 år har »Opera i det fri« tiltrukket både dem, som kender deres operarepertoire til fingerspidserne og dem, som aldrig før har været i nærheden af en opera. Der er her mulighed for at komme helt tæt på nogle af landets og verdens bedste operasangere.