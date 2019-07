Se billedserie Joan Thygesen omgivet af løvehovedtamariner, små fine aber, der hopper, springer og gerne løber et ekstra stykke, når der er udsigt til rosiner. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Omsorg for 600 dyr - også for de »skæve«

19. juli 2019

Kamelen Anton står og ser tænksom ud, mens han gumler. Han tænker måske på den mage, der er ved at blive fundet til ham, altimens han smider vintertøjet til fordel for en noget slankere og mere vejrgunstig model. Den 41 kilo store skildpadde Darwin tager sig en middagsslapper i sit lune skjold i fugle- og paddehuset, mens et par kapucineraber skriger om kap uden for.

En påfugl spankulerer selvsikkert omkring i Odsherred Zoo Rescues 15 tønder land store dyrepark i Asnæs. Helt uden bånd eller bur, og han lader enhver, der kigger, vide, at han er en af parkens sande herskere.

Vupti, et par lynkvikke abefingre napper en af de attraktive rosiner i Joan Thygesens hænder. Hun er parkens mangeårige direktør, og sammen med sin mand Jørgen Ankergren var det hende, der skabte den zoologiske have i sin nuværende form for 22 år siden, og siden hans død i 2015 har hun drevet den videre.

Parkens signaturdyr er små og mellemstore aber, mest fra Sydamerika, og de gyldne løvehovedtamariner er en af parkens mange succeshistorier.

I Odsherred Zoo Rescue kan de noget særligt med aberne. De kan få dem til at parre sig, men mens hun ser smilende rundt på de kvikke aber, erkender Joan Thygesen, at hun er knap så god til at dele ud af dem, når andre zoologiske haver spørger om et par aber.

25 gram frugt om morgenen, midt på dagen det grønne og måske »snacket« op med et par labre melorme og insekter, og så sidst på dagen en ordentlig skudefuld grøntsager, og i løbet af ugen lidt kogt kylling, æg, gummiarabicum, en særlig gummiting, som de spiser af udhulet træ, og en tamarincake som proteinbombe.

Sådan lyder menuen, når man skal forkæle de håndfuldstore aber.

Katta-lemurer er en vanskelig størrelse. Halvaber af fødsel, stridbare af natur, og når de skal sættes sammen på den helt rigtige måde, så kræver det tålmodighed, list og stor erfaring.

I Odsherred Zoo Rescue er det lykkedes, og på førersiden i flokken med 20 aber sidder den røde varilemur Boriz. Øjnene flakker, han blinker konstant, og kroppen svajer. Boriz er handicappet, men han er en forkælet en af slagsen, for siden han kom til Odshered for otte år siden har han været kræset om. En gang om måneden bliver han nusset og behandlet af en dygtig kvinde, der giver ham kraniosakral terapi, og Joan Thygesen har et skarpt blik på hans velbefindende, for nok skal han have et godt hjem, men han må ikke have smerter, og den dag han ikke længere kan styre flokken af lemurer, så er det tid at tænke i alternativer.

Odsherred Zoo Rescue er en helt almindelig mindre zoologisk have, men så alligevel ikke, for siden 2007 har parken også været rescuecenter for nødstedte dyr, og her kan traumatiserede, handicappede eller skadede dyr få et godt blivende hjem.

Hjertebørnene, kalder Joan Thygesen dyrene, og der bliver flere og flere af dem. I dag er omkring 40 procent af parkens dyr rescuedyr, og står det til Joan Thygesen, så bliver det tal kun højere.

Uh, uh, uuuh, uuuuuh, uuuuuuh. En brunpelset kapuchinerabe, også kaldet lirekasseaber, gør ikke noget for at skjule sin tilstedeværelse, men hos javapigerne, 18 javamalakaber, ikke langt derfra er der stille. De kom i sin tid fra kosmetikforsøg i Belgien, og siden har de fundet omsorg og ro i Odsherred, men det kræver specialiseret pasning at få det til at virke.

- Selvom jeg har 100 primater og har arbejdet med aber i 22 år, så var de her bare helt anderledes. De kan slet ikke tåle forandringer. Hvis vi laver ting om herinde, så bliver der slåskamp. Det er ikke dyr, der bliver lukket ud, fordi der kommer publikum. De kan gå ind og ud, som det passer dem, for det er nødvendigt, siger hun.

Rescuedelen i Odsherred Zoo er kommet for at blive. Ja, stod det til Joan Thygesen, så ville det overtage det hele, men det er ikke nemt.

- Det var en grundlæggende indstilling hos Jørgen og mig, at vi ville lave et sted, der var kombineret zoo og rescue, så vi kunne tage os af alle de dyr, der sad og havde det dårligt. Det ville selvfølgelig være nemmere at drive en zoologisk have, hvor der bare er to af hver art i anlæggene. Men hvis man gerne vil ændre noget, så kan man ikke bare snakke om det. Vi har flere dyrepassere end andre steder i vores størrelse, men vores dyr kræver mere pleje, og vi bruger mere tid på hver enkelt dyr end andre steder, siger hun.

I parken er der 10 ansatte om vinteren, men det stiger til 30 om sommeren, og som direktør, der selv skal stå for fundraising, har Joan Thygesen aldrig rigtig fri, og hun tager hellere til Holland og taler med samarbejdspartnerne om nye aber end på en charterferie til strand og vand.

- Hele vinteren har vi fået lavet el og varme. Men det ville da være dejligt, hvis jeg havde den luksus, at jeg bare kunne gå og tænke over, hvordan det skulle se ud i fremtiden i parken, sådan er det bare ikke. Men det er kærligheden til dyrene, der bærer det. De skal bare have det godt, siger hun.

Odsherred Zoo Rescue I midten af 1970’erne dannede erhvervsmanden Anton Beck en besøgsgård for turister. I starten af 1990’erne overtog kommunen stedet og brugte det til aktivering for arbejdsløse.

I slutningen af 1990’erne besluttede det daværende Dragsholm Kommune at lukke stedet, men Jørgen Ankergren og Joan Thygesen købte den lille zoologiske have, hvor de lavede stier, nye folde, kiosk, tropehus og mange nye huse til dyrene.

Odsherred Zoo blev officielt rescuecenter i 2013, men havde siden 2005 taget imod dyr fra rescuecentre i Europa, Falck, Dyrenes Beskyttelse og private, der ikke længere magtede at passe deres eksotiske kæledyr.

Joan Thygesen startede sammen med sin mand Jørgen Ankergren dyreparken for 22 år siden.

Dyreparken ligger midt i Odsherred, tæt på Asnæs, og har 15 tønder land, hvor de omkring 600 dyr fordelt på 100 arter kan boltre sig.

Odsherred Zoo Rescue har Danmarks største samling af små og mellemstore aber fra Sydamerika.

Parken samarbejder blandt andet med det hollandske rescuecenter AAP, der tager nødstedte dyr ind og placerer dem i godkendte zooparker rundt omkring i verden.

De dyr, der er en del af parkens rescuecenter, har typisk været brugt som forsøgsdyr, og de har oftest skavanker og handicaps. Hvis dyreparken vurderer, at de er smertefri og har en god livskvalitet, så tilbydes dyrene et blivende hjem i Odsherred Zoo Rescue.

I 2014 blev ejerskabet af Odsherred Zoo Rescue lagt ind i en fond, så det i dag er Fonden Odsherred Zoo Rescue, der ejer parken. Joan Ankergren sidder i fondens bestyrelse og er ansat som direktør.

En stor del af hendes arbejde består i at søge fondsmidler, så dyrenes anlæg kan udvikles og vedligeholdes. Hendes mål er at udvide rescuedelen, så endnu flere nødstedte dyr kan få et godt liv under gode forhold.

Der er seks dyrepassere ansat.

Efter en del år, hvor dyreparkens økonomi var svært presset, kom parken ud af 2018 med et flot regnskab, og et positivt resultat på 498.128 kroner, og en egenkapital, der kunne forøges fra 840.741 kr. til 1,33 mio. kroner