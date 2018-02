Omrejsende i rytmisk musik

- Man behøver ikke køre meget langt for at få en god, smuk, festlig musisk oplevelse, som der står på Draugets hjemmeside.

- Folk undres lidt over, at vi ikke er knyttet til et bestemt hus. Men vi er rigtigt gode til at udnytte vores bevægelsesfrihed. Vi skal ikke holde en bygning kørende. Vi kan koncentrere os om det musikalske. Vi har stor mobilitet til at lave alternative arrangementer, hvis der skulle dukke anderledes ideer op, siger formand for Drauget, Anker Petersen.