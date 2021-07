Se billedserie Experimentarium i Hellerup åbner dørene til mange timers olympisk underholdning for hele familien. Her kan man prøve forskellige sportsgrene, der er på OL-programmet. Her er det luftpistol, som kræver koncentration og rolig vejrtrækning. Foto: Lars Jørgensen

Olympisk leg for børn og voksne

Oplev - 10. juli 2021 kl. 07:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Det kan godt være, at EM-feberen raser, og at cykelhjulene snurrer på de franske landeveje i øjeblikket, men lige om lidt begynder endnu en kæmpe sportsbegivenhed, når OL skydes i gang i Tokyo. På Experimentarium i Hellerup kan man allerede nu tage forskud på de olympiske glæder.

Resten af sommeren sætter oplevelsescentret nemlig fokus på de danske OL-atleter og de forskellige sportsgrene, der er på programmet under de Olympiske og Paralympiske Lege. 30 idrætsforbund under DIF og Parasport Danmark vil i de kommende par måneder gæste Experimentarium og give gæsterne mulighed for at prøve de forskellige OL-sportsgrene samt et par andre, som ikke er på det olympiske program.

Hole-in-one Denne tirsdag havde blandt andre Københavns Fægteklub indtaget gulvet på anden etage. Her hjalp frivillige fra klubben gæsterne ind i de første små trin af fægtningens mange teknikker og finesser. At dømme efter smilene og koncentrationen i de primært meget unge ansigter; med stor succes.

Lige ved siden af kunne man prøve kræfter med krolf, som groft sagt er en blanding af kroket og minigolf. Her kan alle være med, og kneb det med at få kuglerne til at ramme i hul, stod flinke folk fra Dansk Arbejder Idrætsforbund klar med gode råd. Det behøvede de dog ikke, da 10-årige Tobias på sidste hul af prøvebanen lavede hole-in-one og - for en stund - vandt håneretten over storebror August.

Målet med de gæstende forbund er at få flere til at få øjnene op for idræt og de mange glæder sport og motion fører med sig.

- Vi lægger op til folkefest omkring Legene i Tokyo. Det vil summe af liv, sport og hygge, når vi hylder de danske atleters indsats og stiller skarpt på menneskekroppens forunderlige formåen. Målet er at inspirere børn og voksne til at bevæge sig mere og leve et aktivt liv, siger Kim Gladstone Herlev, adm. direktør på Experimentarium.

I et af de andre rum havde Dansk Golf Union etableret sig med et solidt korps af instruktører. Her kunne man prøve en golfsimulator, en putting green eller forsøge at skyde bolde ind i munden på en stor oppustelig »Golfzilla«. Sidstnævnte er sværere, end man skulle tro. Alligevel var de to drenge, jeg havde med, også her fremragende underholdt.

Klatring er med på OL-programmet i Tokyo. I Experimentarium er der klatrevægge, hvor selv de mindste kan være med. Foto: Lars Jørgensen

Sport er for alle Det samme var tilfældet i resten af OL-udstillingen, hvor man blandt andet kan prøve en klatrevæg, skyde med luftpistol, teste sin reaktionsevne, puls og løbe om kap med vennerne. Her vandt storebror August i øvrugt håneretten tilbage.

- Atleternes bedrifter tænder en ild i os - og vi får lyst til selv at lande en perfekt 3-point scoring i basket eller prøve at fægte i rigtigt, professionelt fægteudstyr. Nu er muligheden der! Udgangspunktet er, at sport er for alle, og at der med garanti også findes en sportsgren, der passer til dig, siger Kim Gladstone Herlev.

Af andre sportsgrene, man kan prøve kræfter med på Experimentarium gennem sommeren, er tennis, kampsport, motocross, skateboard, kørestolsrugby, mountainbike, kørestolsbowling, skydning, roning, softball og mange flere.

Under Olympiske Lege (23. juli - 8. august) og Paralympiske Lege (24. august - 5. september) vil DR have OL-studie på Experimentariums tagterrasse. Her vil der i OL-perioden være åbent fra tidlig morgen til ud på de forhåbentlig lune sommeraftener.

Experimentarium giver altså masser af muligheder for at få aktiveret sig selv og børnene i den kommende tid. Og er det olympiske område ikke nok, kan man roligt besøge og afprøve den faste udstilling, som i sig er imponerende og giver gedigen underholdning for hele familien.