Se billedserie De støjende herrer i The Sandmen er igen på landevejen og besøger flere spillesteder på Sjælland i den kommende tid. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Ole Lukøje larmer igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ole Lukøje larmer igen

Oplev - 14. maj 2021 kl. 16:53 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Da The Sandmen udsendte debutalbummet »Western Blood« tilbage i 1988, var der ikke meget, som pegede fremad mod den opdaterede lyd, som gruppen slipper løs til koncerter nu om stunder.

Den fuldfede rocklyd har alle dage været deres adelsmærke, og det gælder også i dag, hvor musikken dog ofte er pakket ind i et elektronisk lydbillede; den ensomme cowboy har med andre ord plugget sin guitar ind i et keyboard.

Når The Sandmen besøger blandt andet Tapperiet i Køge, så skal der dog nok blive plads til både gamle hit og nye klangflader, lover bandet.

- Vi kommer med det hårde, det smukke og det smadrede - på dansk og på engelsk, nyt og gammelt, flere beats, mere syre og mere larm, lyder det i en lovende meddelelse fra bandet.

Gruppen har siden de engelsksprogede plader, med en mere traditionel og americana-inspireret lyd, de seneste år udsendt plader på dansk, hvor udspillet »Himmelstormer« er det seneste skud fra Ole Lukøjes magiske sandpistol.

Band med historie Når The Sandmen nu kommer rundt på Sjælland, så er det en fortsættelse af en række udsolgte, men aflyste, koncerter fra efteråret 2020, og det skal nok garantere, at bandet finder et ekstra gear frem til de kommende koncerter.

The Sandmen på tur Deres forårsturné bringer The Sandmen forbi følgende byer:

22. maj, Tapperiet i Køge

26. maj, Store Vega i København

28. maj, Kulturium i Ishøj

29. maj, Karrosserifabrikken i Helsingør

3. juni, Gimle i Roskilde

4. juni, Taastrup Teater og Musikhus i Taastrup - Hele vores Sandmen-krop kan næsten ikke være i sig selv for al den lyd og larm og, nå ja, musik den trænger til at hælde på jer. Så glæder den sig også så meget til at sidde der i tourbussen, på landevejen, mellem byer, og tale om musik, rigets tilstand, djøfficering og alt muligt privat shit... Og så skal vi huske at spritte af... Indvendigt. Vi elsker alt det, jer og hinanden, skriver de på bandets Facebookside.

Hits, venskab og tonsvis af store koncerter har støbt et band, som lever og elsker fornyelsen, ny musik og mest af alt at spille live.

Bandets kærlighed til live optræden har altid stået i et særligt vigtigt og inspirerende centrum. Både for udviklingen af ny musik, for det levende samspil og kammeratskabet, men særligt for at høste den energi publikum leverer tilbage mod scenen, som er en uvurderlig del af den benzin, bandet bruger i alt videre arbejde, lyder det i en optakt til koncerten.

En sikker rockfest Her teases der også for, at publikum måske kan være så heldig at høre helt nye numre:

- Koncertrækken vil samtidig blive et godt og inspirerende input til skrivningen og indspilningen af de nye sange, som kommer til at udgøre det kommende nye album, der netop nu er i fuld gang, lyder det på Tapperiet hjemmeside.

Med hits i bagkataloget som »5 Minutes Past Loneliness«, »House In The Country« og »Don't Let Me Down«, lægger The Sandmen op til en sikker rockfest. På Sjælland sker det i første omgang på Tapperiets scene lørdag den 22. maj.