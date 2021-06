Øltopia - øl-drømme i det sjællandske

I Franken - i det nordlige Bayern - kan man vandre på Fränkische Bierstrasse. Her findes verdens højeste koncentration af bryggerier pr. indbygger (et pr. ca. 350), og man har tradition for såkaldte Brauereigasthäuser - kroer med eget bryggeri. Man kan altså bo på de bryggerier, der befordrer en unik øltradition, og man kan vandre fra bryggeri til bryggeri. Vandringen foregår i et smukt kulturlandskab, som er en rekreativ kulturoplevelse i sig selv. Den frankiske ølrute er en alvorlig sag - nogen ville sågar kalde den bæredygtig. Her er ingen store turistbusser. Her er ingen dunker-musik og 'Anton aus Tirol', corona-fløjter og beer-pong. Her er voksne ordentlige mennesker, som vandrer og nyder en stille øl af lokale råvarer, kun akkompagneret af lidt tysk folkesang sunget spontant og accapella.