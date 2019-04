Se billedserie Bryghuset Braunstein og deres venner indenfor mikrobryg byder velkommen til en helt ny forårsfestival for øl i små mængder. Fra venstre er det Phil Oneill, Anders Bang samt brødrene Claus og Michael Poulsen, der står bag Braunstein. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Ølfestival for mikrobryg med stor smag

Oplev - 12. april 2019 kl. 12:46 Af Torben Thorsø, DAGBLADET Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forårets første øl i solen kan sagtens være en stor oplevelse, selvom den kommer fra et mikrobryggeri.

Det kan man opleve, når danske og udenlandske mikrobryggere samles i Køge den 3.- 4. maj til en ny festival, hvor alle er velkomne til at smage de håndlavede bryg og høre historien bag øllet. Op mod 100 forskellige fadøl med mikrobryg vil nemlig strømme ud af hanerne, når man besøger Braunstein & Friends Craft Beer festival på Køge Havn.

Her bliver der blandt andet god mulighed for at smage, hvad de amerikanske brygmestre går og brygger på.

- Da vi i sin tid selv gik i gang med at mikrobrygge her på havnen, var vi stærkt inspireret af den amerikanske tradition. Vores brygværk købte vi i Baltimore, og den gang fik vi et stort netværk blandt USA's mikrobryggere. Derfor har vi nu inviteret amerikanerne over til os, og vi håber, at både lokale og alle andre danskere har lyst til at komme og møde dem på vores nye ølfestival, siger Michael Braunstein Poulsen fra mikrobryggeriet Braunstein.

Han fortsætter om missionen bag festivalen:

- Hvis man brygger øl i San Francisco eller New York, så er der rigeligt med mennesker lokalt til at skabe et godt mikrobryggeri uden at tænke på distribution. Det betyder, at den amerikanske tradition er meget stærk og meget farverig, og vi vil gerne præsentere nogle af disse amerikanske ildsjæle for et dansk publikum i Køge.

Han fortæller videre, at der desuden vil være mulighed for at smage nogle spændende bryg fra skandinaviske brygmestre på festivalen.

Braunstein har senest fået mange roser med på vejen for blandt andet deres whisky, og den nye ølfestival skal også ses som en måde at fortælle omverden på, at Bryghuset Braunstein altså stadig har stor fokus på at lave gode øl!

- Hele ideen er også at vise, hvordan vores ølproduktion er lige så vigtig, som det andet vi laver, understreger han og fortæller, at den intime ramme om festivalen ved bryggeriet på Køge Havn burde borge for nærhed og god atmosfære.

I en årrække har Braunstein & Friends været synonymt med en mikrodestilleriet Braunsteins whiskyfestival i oktober. Ideen er den samme, men whiskyen er skiftet ud med mikrobrygget øl, og festivalen henvender sig til enhver, der kan lide øl.

- På denne ølfestival er der plads til alle. Man kan komme og smage noget helt fantastisk øl, og man kan også møde nogle rigtig spændende mennesker, som brænder for deres mikrobryggede øl, slutter Michael Braunstein Poulsen.

Billetter til ølfestivalen kan købes hos på www.braunstein.dk.