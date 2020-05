Jens Müller, direktør for Destination Sjælland, fortæller, at Odsherreds Kunstdage bliver gennemført med hensyntagen til de restriktioner, myndighederne har udstukket. Foto: Mie Neel

Odsherreds Kunstdage - med håndsprit og afstand

- Vi har spurgt kunsthåndværkere, kunstnere og udstillingssteder, om de synes, det er en god idé at gennemføre Odsherreds Kunstdage i år under den nuværende coronasituation, og den overvejende del - godt 50 - har sagt ja, siger Jens Müller.

- Ude på de enkelte værksteder og udstillingssteder skal man sørge for, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger bliver overholdt, så der er plads til, at gæsterne kan holde afstand, og man ikke propper for mange mennesker sammen på få kvadratmeter, siger direktøren for Destination Sjælland.