Nyt om det gamle Lejre

Lejre Museum lancerer et nyt og gratis digitalt nyhedsbrev om Danmarks forhistorie. Første udgave udkom den 5. februar.

De største kendte bygninger fra sen jern- alder og vikingetid stod ved landsbyen Gl. Lejre. Mange arkæologiske fund fra området bekræfter, at her var magt koncentreret i datiden, ikke blot i et par årtier, men gennem mere end femhundrede år! Storladne sagn, der kendes internationalt, knytter sig til skjoldungerne med talrige referencer til Lejre.