Nye vinkler på spil-verdenen

Den første udstilling i GAMES har titlen Planeswalkers. Udstillingen tager udgangspunkt i kortspillet Magic: The Gathering og viser bl.a. et udvalg af Magic-illustrator Jesper Ejsings originale akrylmalerier - som for første gang udstilles på et museum. Desuden kan du opleve en række kunstnere, som bygger videre på Magic-universet.

21. april - 20. juni 2021

GAMES

Museet for Samtidskunst, Stændertorvet 3D, 4000 Roskilde

Anden del af GAMES har titlen Play It by Trust og er en gruppeudstilling, der samler en række kunstspil: Kunstværker der kan spilles. Du kan bl.a. tage et slag bordfodbold ved Asger Jorns sekskantede bordfodboldbord. Du kan gå ind i et rollespil, der inspirerer dig til at skabe fred i verden, eller du kan udfordre en ven i Yoko Onos version af skak, hvor alle brikker er hvide.