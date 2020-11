Se billedserie Pianisten Martin Valsted har altid ladet musikken føre ham gennem livet. Nu er han klar med sit første soloalbum, hvor han får hjælp af blandt andre Poul Halberg og Chris Minh Doky. Allerede nu kan man høre singlen »Presence«, hvor netop Chris Minh Doky medvirker. Foto: Thomas Olsen

Nye veje brolagt med musik

Oplev - 06. november 2020 kl. 18:15 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Tonerne fra flygelet smyger sig rundt i det smukke kirkerum i Skt. Jørgens Kirke i Næstved. Bag tangenterne sidder Martin Valsted og improviserer over »I Skovens Dybe Stille Ro«, inden han går over i »Presence«, som har selv har skrevet. Martin er organist i kirken, men indtager i lige så høj grad rollen som hus-pianist og arrangementskoordinator i kirken. Derudover er den 42-årige pianist flittigt brugt af flere kendte danske solister, og er til foråret aktuel med et soloalbum.

- Musikmæssigt har jeg været vidt omkring. Da jeg som ung gik på MGK (Musikalsk Grund Kursus, red.) åbnede en jazzverden sig for mig. Noget af det første jeg hørte var Niels-Henning Ørsted Pedersen, der spillede nogle danske sange og salmer i nye jazzarrangemeneter. Jeg begyndte også at lytte meget til Chris Minh Doky, og i de år fyldte jazzen i det hele taget meget. Samtidig var jeg begyndt at tjene lidt penge på at spille musik i den mere poppede genre, og på MGK spillede jeg klassisk. Så det er en broget baggrund, jeg kommer fra, smiler Martin Valsted, der i dag bor i Vordingborg og arbejder i Næstved.

Mange facetter Han har i de seneste 10 år også arbejdet som organist - de seneste tre år i Skt. Jørgens Kirke. Et job som passer godt ind i de øvrige aktiviteter, han har gang i. I kirken trækker han både på sin klassiske baggrund, såvel som popgenren og jazzmusikken.

- Repertoiret har også ændret sig i kirken hen over årene. Jeg har spillet alt fra »I en lille båd, der gynger« til »Om Lidt« med Kim Larsen og gamle klassiske salmer. Så det er en fordel at have flere tilgange til musikken, forklarer han.

Han har gennem årene spillet sammen med blandt andre Maria Montell, Bryan Rice, Tamra Rosanes, Troels Lyby, Jesper Lohmann og Charlotte Fich.

- Det er måske 15-20 år siden, at min musikalske karriere for alvor tog fart. Den første store solist, jeg spillede med, var Maria Montell. Derfra blev det nemmere. Jeg mødte nogle andre solister, og så begyndte det at gå hurtigt. Du kan jo spille nok så godt, men du skal alligevel have en, der har sagt god for dig, siger pianisten.

Martin Valsted har altid haft mange bolde i luften, og for næsten 10 år siden fik han idé om at involvere forskellige skuespillere i sangskrivningen. Det blev til albummet »På Vrangen«, hvor han i samarbejde med en række skuespillere skrev sange til albummet.

Martin Valsted har også - i forbindelse med Skt. Jørgens Kirke 40-års fødselsdag - udgivet et album med fortolkninger af salmer og er altså i foråret 2021 klar med en plade, som til forskel fra de to andre albums bliver med udelukkende egne kompositioner.

- Jeg sad og spillede for mig selv derhjemme. Og så begyndte det at tage en ny retning. Jeg synger ikke, så jeg er ikke en popmusiker på dén måde. Jeg er heller ikke kun klassisk pianist eller så meget jazz, at jeg er jazzmusiker. Som yngre syntes jeg, at jeg faldt mellem flere stole. Nu kom der så nogle sange, hvor jeg var i fred med, at det ikke var helt igennem det ene eller det andet, fortæller Martin om tilblivelsen af den kommende plade.

Jazz, klassisk, pop... Det er svært at putte Martin Valsted i en musikalsk bås. Men det behøver man sådan set heller ikke, og i kirken, hvor han er organist, bruger han hele sin musikalske baggrund. Foto: Thomas Olsen

Samspil med forbillederne Sangene er indspillet i Hellerup i studiet hos legendariske Poul Halberg, som også lægger guitar på et par af numrene. Jens Haack, der tidligere var med i Moonjam, medvirker på saxofon. Og på førstesinglen »Presence«, som vi fik fornøjelsen af at høre i kirken, medvirker Chris Minh Doky på bas.

Martin Valsted 42 år

Pianist og organist

Er oprindelig fra Glumsø, bor i Vordingborg og arbejder i Skt. Jørgens Kirke i Næstved.

Har to børn på seks og ni år.

Udgav i 2014 albummet »På Vrangen«, hvor blandt andet Troels Lyby, Charlotte Fich, Neel Rønholdt og Jesper Lohmann medvirker.

Udgav i 2019 albummet »Ugens Salme«, hvor han fortolker forskellige salmer.

Udkommer i foråret 2021 med sit første album med egne sange. Singlen »Presence« er ude. - Chris Minh Doky har skrevet en bog, der hedder »Nærvær«. Den blev jeg inspireret af, så jeg skrev et nummer, som jeg synes passede godt til hans måde at spille på. Og heldigvis ville han gerne være med på pladen, smiler Martin Valsted, som tidligere har spillet sammen med bassisten - og gør det igen den 15. november, hvor Chris Minh Doky besøger kirken i Næstved.

- På enkelte numre medvirker nogle af mine barndomshelte. Det har været rigtig fedt - og meget grænseoverskridende. Man sidder jo og krænger noget ud, som er meget personligt, siger han.

Martin Valsted har i efteråret turneret rundt som solist med de nye numre. Både de jazzede, de poppede og de mere klassisk orienterede kompositioner er blevet godt modtaget, og når albummet udkommer til foråret, satser han på at skulle på turné igen. Samtidig håber han på at komme ud over landets grænser med sin musik.

- Jeg har allerede haft mange gode oplevelser, der har bragt mig steder hen, jeg ikke anede var så sjove at være. Nu kaster jeg endnu en gang bolden op i luften og ser, hvor den lander. Jeg har altid ønsket at komme ud og opleve nogle ting. Men har også altid vidst, at det var musikken, der vil føre mig derhen. Det bliver så ekstra sjovt, når det er mit eget projekt, der fører mig derhen, siger Martin Valsted.

Foreløbig skal pladen lige ud, men han har allerede fået oversat pressemeddelelsen til blandt andet kinesisk. Tiden vil så vise, om der også venter et asiatisk eventyr for pianisten med de mange facetter.