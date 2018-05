Se billedserie Kåre Dyvekær ejer og driver Sommerland Sjælland sammen med sin kone Mette Dyvekær. De har begge en fortid som gymnaster. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Ny teknologi gør Sommerland Sjælland ekstra sjov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny teknologi gør Sommerland Sjælland ekstra sjov

Oplev - 11. maj 2018 kl. 11:41 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bag facaden i Sommerland Sjælland tænkes der i verdensnyheder og mange små overraskelser.

En lille notesblok på ca. 10x7 centimeter har været direktør for Sommerland Sjælland Kåre Dyvekærs faste ledsager i mange år. Også i 1998 hvor han var på ferie med sin kone, Mette. - Dengang var mobilerne endnu i sin vorden og langt fra de smartphones, vi kender i dag. Men jeg lagde mærke til, at de relativt dyre mobiler blev taget med til stranden, og jeg gættede på, at de ville sprede sig til mange flere brugere.

Det var også i 1990'erne, at skærmtrolden Hugo huserede på TV2 i underholdningsprogrammet Eleva2eren.

En heldig seer skulle styre Hugo gennem den farlige guldmine fyldt med dynamit, over den vakkelvorne bro for til sidst at redde Hugoline og de tre troldebørn fra den frygtelige heks Afskylia.

- Seerne styrede Hugo med taster på fastnettelefonen, og jeg funderede over, om man ikke kunne bruge en mobil på samme måde.

Det blev til tre års udviklingsarbejde, som resulterede i splashkanonen, der blev lanceret i 2008. Man ringede op til kanonen, styrede den på mobilen og affyrede den ved at trykke på 0.

Splashkanonen er stadig aktiv i Sommerland, men har udviklet sig en del siden den første.

Nu er den forsynet med et webkamera, så man kan se, hvor man rammer, og den styres nu via en app, der downloades til mobilen.

16.000 downloads - Der var ca. 10 procent af vores 162.000 gæster sidste år, der downloadede app´en, og de skal allesammen lære at bruge den, da vores teknologi ikke bruges andre steder.

Det er Kåre Dyvekærs egen nysgerrighed, der driver udviklingen, og det er nødvendigt at være på forkant med udviklingen for at se hvilke ting, der kan realiseres nu - eller først senere.

- Jeg får ofte ideerne, beskriver dem og får andre til at lave programmeringen.

Han kan godt finde på at gå ud i Sommerland og drille gæsterne med et vandsprøjt. Men ellers er det mest familier, der driller hinanden. Og for de der ror forbi piratskibet, der råder over flere kanoner, der affyres på én gang, så kan det godt være nervepirrende, om man kommer forbi uden at få en våd trøje.

Sommerland Sjællands mange forlystelser er det grundlæggende, men mobilteknologien lægger et ekstra lag af underholdning på.

- Jeg er hele tiden på udkig efter nye måder at bruge teknologien på, og nu kan vi give vores mange gengangere af gæster en ny oplevelse, selv om de har været her før. Vores systemer kan nu vide om gæsten med den mobil har været her før, og så får denne en anden oplevelse end første gang.

En del af de ting der kan aktiveres, bygges af Sommerland selv.

- Det er sjovt at stå sammen med smeden i værkstedet og fortælle, at den skal kunne gøre sådan og sådan og herligt, når det lykkes. Så står vi og griner sammen.

Forlystelser i Sommerland Sjælland Kåre Dyvekærs mobilsjov i den tidligere grusgrav har vakt international opmærksomhed. I marts-udgaven af magasinet »Funworld«, der er forlystelsesbranchens mest anerkendte udgivelse, røg han på forsiden samt seks sider inde i bladet.

- Det er som at få en »Michelin-stjerne«, lyder det fra en glad Kåre Dyvekær, der har stiftet virksomheden AmuseTech Denmark for at samle udviklingsaktiviteterne.

Hans mange ideer på notesblokken er efterhånden realiseret, for hvert år de seneste 10 år er der kommet nye tiltag på den front.

En idé, som teknologien næppe er helt moden til, er at blande aktive paintball-spillere på en bane med nogle, der sidder og styrer virtuelle soldater.

- Det bedste er, hvis det kan udføres med 3D-briller, men det må vi vente lidt på, før det kan realiseres.

Sommerland Sjælland åbner sin 32. sæson lørdag den 19. maj. Adressen er Gl Nykøbingvej 169, 4572 Nørre Asmindrup.

Forlystelser i Sommerland Sjælland Den Blå Lagune



Junglesafari





Junglestien



Totempælen





Guldboksen





Guldbakken





Wild West heste





Snobrød ved Guldminen





Legepladser





Trafikbanen Mini-biler





Klatrefidusen





Vildkatten





Gokarts





Børnegokarts





Dobbeltgokarts





Det Løse Hjul





Simulator-inator





Mini-Odsherred





Vovseland





Bolcheværksted





Fiskesø Den Blå LaguneJunglesafariJunglestienTotempælenGuldboksenGuldbakkenWild West hesteSnobrød ved GuldminenLegepladserTrafikbanen Mini-bilerKlatrefidusenVildkattenGokartsBørnegokartsDobbeltgokartsDet Løse HjulSimulator-inatorMini-OdsherredVovselandBolcheværkstedFiskesø