Den nye svampeapp fra Statens Naturhistoriske Museum kan hjælpe med at artsbestemme de svampe, man støder på i skovbunden. Her er det netstokket indigorørhat. Foto: Jens H. Petersen

Nu kan du artsbestemme svampe på din mobiltelefon

Oplev - 25. oktober 2019 kl. 09:58 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I appen Svampeatlas kan du hurtigt og nemt få hjælp til at artsbestemme den svamp, der står i skovbunden foran dig. Du tager simpelthen et billede af svampen, og så kommer appen med gode bud på, hvilke svampearter der kan være tale om.

Det er forskere fra Naturhistorisk Museum på Københavns Universitet, der står bag appen, som er kædet sammen med hjemmesiden for Danmarks Svampeatlas, svampe.databasen.org.

Både i appen og på hjemmesiden kan du få hjælp på skovturen ved hjælp af billedgenkendelse baseret på kunstig intelligens.

- Det er første gang, at det er muligt at få hjælp til at artsbestemme svampe med det samme ved hjælp af elektronisk billedgenkendelse i Danmark. Vi forventer, at den nye funktion kan skabe glæde på svampeturen, både hos mere erfarne svampejæger og blandt andre, som er nysgerrige efter at vide mere om naturen, siger Jacob Heilmann-Clausen, der er lektor og projektleder for Danmarks Svampeatlas.

Spørg altid en kender I appen fungerer billedgenkendelsen ved, at du vælger »navneforslag«. Her får du analyseret dit foto og får en række bud på, hvilke arter af svampe der kan være tale om. Den svampeart, som algoritmen anser for at være den mest sandsynlige, vil altid ligge øverst. På hjemmesiden hedder funktionen ligeledes » navneforslag« og findes under Svampebogen.

Selvom billedgenkendelse kan se ud som en hurtig genvej til at skelne mellem giftige og spiselige svampe, er det dog vigtigt at understrege, at den ikke kan stå alene.

- Du må aldrig spise en svamp, bare fordi fotogenkendelsen foreslår, at det er en spiselig svamp, du har fundet. Du bør altid sørge for også at spørge en erfaren svampekender til råds,« siger Jacob Heilmann-Clausen, som samtidig opfordrer alle til at dele deres svampefund på Danmarks Svampeatlas.

- Ved at dele dine svampefund på svampeatlasset bliver du del af et lærende fællesskab. Du bidrager til udforskningen af Danmarks svampe, og du kan få feedback fra eksperter, ligesom du kan hjælpe andre med at bestemme svampe. Endelig kan du bidrage til, at kommende versioner af billedgenkendelsen bliver endnu bedre, da den er trænet på baggrund af de svampefotos, som vores brugere har bidraget med, siger han.

Selve løsningen bag fotogenkendelsen er udviklet af forskere fra Det Tjekkiske Tekniske Universitet (CTU) i Prag i samarbejde med Danmarks Svampeatlas.