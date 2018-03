Nu kan din viden om litteratur give bingo

- Hvem kan egentlig deltage?

- Alle kan deltage. Meningen er, at det skal være sjovt og hyggeligt. Alle hjælper alle undervejs med at få krydset de rigtige svar af på pladen. Du behøver slet ikke vide alt om litteratur for at være med. Det vigtigste er fællesskabet og interessen for litteratur. Derfor synes vi også, det er vigtigt, at vi slutter af med at spise sammen, så vi kan få talt færdig. Da vi spillede litteraturbingo på Viby Bibliotek i efteråret, var der sådan en dejlig summen. Deltagerne delte virkelig viden og anbefalinger om forfatter og titler, de havde læst eller godt kunne tænke sig.