På mandag den 25. april genåbner kunstmuseet Arken. Men faktisk er der allerede lørdag mulighed for at gå ind ad døren til flere genåbnede kulturoplevelser. Foto: Kenn Thomsen.

Nu åbner museer, forlystelsesparker og zoologiske haver - se hvornår

Den fremskyndede genåbning af landet betyder, at en lang række kulturinstitutioner har fået mulighed for at åbne allerede nu, frem for om nogle uger, som de egentlig var stillet i udsigt.

Det betyder dog også, at alle kulturinstitutioner ikke er blevet klar til de fremrykkede åbningsdatoer. Eller, at de har opdateret deres hjemmeside om, at de gør det.

Eksempelvis oplyser Museum Vestsjælland, at alle deres museer åbner 26.maj, men det er endnu sparsomt med oplysninger, når det gælder, hvad man kan opleve.

Sn.dk har samlet en liste over hvilke institutioner, der åbner hvornår, herunder.

Klik på kulturinstitutionerne for at læse mere om deres åbningstidspunkter, åbningstider og udstillinger.