Se billedserie Camille í Dali med sit gamle kamera fra børnehavetiden. Det kommer nu i brug, når Faster Cools julekalender løber af stablen på Facebook i december. Hun står også bag årets juleforestilling, »Lille Mirakel - Stort Spektakel«. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ned med paraderne og hjertet forrest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ned med paraderne og hjertet forrest

Oplev - 21. november 2020 kl. 07:45 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

- Er det en fotograaaf? Skal jeg nu i modebladene og al mulig? Jamen, jeg har også selv strikket denne her.

Camille í Dali får med stemme- og dukkeføring OPLEV Sjællands fotograf og journalist til at grine, mens hun gennem bondekone-dukken på sin arm gestikulerer mod kameraet.

Mange lag Dukken indgår i juleforestillingen »Lille Mirakel - Stort Spektakel«, som Dansk Rakkerpak og Faster Cool - Næstveds egnsteater - står bag. Det er gennemført dukketeater for de 2-8-årige.

- Det er et aldersmæssigt stort spænd, men vi arbejder med mange lag i forestillingen. For de små er det meget med at mærke, sanse og opleve. Jo ældre man bliver, jo mere substans skal der være i dialogen og historien - og det har vi også forsøgt at få med. Vi har da også haft større søskende på 10 år, der er kommet ud med armene over hovedet, smiler Camille í Dali.

Lille Spektakel - Stort Mirakel 21. november: Solrød Bibliotek og Kulturhus, 2680 Solrød Strand

26. november: Ejby Medborgerhus, 4623 Lille Skensved

1. - 6. december: Grønnegades Kaserne Kulturcenter, 4700 Næstved

8. og 9. december: Ringsted Kongrescenter, 4100 Ringsted

10. december: Melby Skole, 3370 Melby

Læs om forestillingen og billetter på www.fastercool.dk.

Faster Cools julekalender kan ses på hendes Facebook-side fra 1. december, hvor der hver morgen bliver lagt et nyt afsnit op. Forestillingen, som varer cirka en halv time, handler i korte træk om nissen Johannes, der er lidt af en enspænder. Han får pludselig en musefamilie som naboer. Vel at mærke en musefamilie med eksotisk accent og interesse for både trylleri og sang. Johannes får dog - som stykket skrider frem - åbnet sig mere og mere op over for omverdenen.

- Johannes gemmer sig til at starte med, men siger så til sig selv: »Hvis man ikke byder sine naboer velkommen, så er man en vatnisse. Og jeg vil IKKE være en vatnisse«, fortæller Camille med Johannes' dybe stemme - og fortsætter så i eget stemmeleje:

- Det er en historie, hvor generationer mødes på tværs. Og så er der også et element af mødet med en helt anden kultur, som også er spændende; det med at forholde sig nysgerrigt til hinanden - og bruge hinanden, siger hun.

Forestillingen spiller blandt andet seks dage i streg på »hjemmebanen« i Næstved, men kommer også rundt til andre byer på Sjælland. Den gennemførte scenografi kan - forholdsvis let - pakkes sammen og være i en varevogn. Det bliver derfor også muligt at se forestillingen i Solrød, Lille Skensved, Ringsted og Melby. Her håber Camille selvfølgelig, at forældre og bedsteforældre vil tage børn og børnebørn i hånden og se forestillingen.

- Først og fremmest tror jeg, at det er meget givende at få en teateroplevelse sammen. Teatret er en anderledes og unik oplevelsesform, i forhold til det vi er vant til. Det er desværre noget, vi gør alt for lidt. Det er jo ellers en »her og nu«-oplevelse. Og det har en stor værdi; at være nærværende om noget sammen med sin familie og omgivelserne. Det er noget, der sker lige nu - og det bærer noget meget smukt i sig, siger Camille í Dali.

Nissen Johannes’ enspænder-tilværelse bliver forstyrret, da en musefamilie flytter ind i stalden, hvor han bor. Foto: Anders Ole Olsen

Julekalender på nettet Det er andet år i træk, at hun - med god assistance fra Christian Adelhorst Rossil - opfører »Lille Mirakel - Stort Spektakel«. Samtidig søsætter hun, i rollen som Faster Cool, en julekalender på Facebook. Hver dag fra den 1. december og frem mod jul bliver der hver morgen lagt et nyt afsnit op af 5-10 minutters varighed.

- Jeg håber, at det er noget, man kan sidde og se samlet ved morgenbordet. Det er for alle, der synes gak og løjer er sjovt. Men der er også nogle kreative indslag for eksempel om at lave julepynt og klippe dyr. Der er flere indslag med nogle af teatrets andre karakterer. Det er forhåbentlig hyggeligt for både børn og voksne, smiler Camille.

Hun viser ind i et arbejdsværelse, der er godt fyldt op med effekter, ting og sager - og som i midten er indrettet perfekt til julestudie. Herfra sidder hun og styrer kalenderløjerne. Camille sætter sig bag skrivebordet og tager et gammelt, simpelt kamera, hun selv har bygget i træ, frem.

- Det lavede jeg, da jeg gik i børnehave. Man kan se sømmet, der udløseren. Det er nu mit super, duper kalenderlåge-kamera, som jeg bruger i hvert afsnit. Jeg siger »En-to, nissesko!« og så tager jeg et billede, fortæller hun.

Der er altså i den grad gået jul i den for Faster Cool - som i øvrigt også har lavet julevinduer, der kan beundres ved Teatersalen på Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Men det er selvfølgelig teaterforestillingerne og rollen som Faster Cool, der ligger Camille í Dali nærmest.

- Jeg håber, at folk går hjem fra juleforestillingen med varme og åbne hjerter. Det er jo det, stykket handler om. Og når man ser det ske, sker det måske også for en selv. Og så håber jeg, at børn og voksne mærker den gode følelse af fællesskab og nærvær, som kun teatret kan give. Det er ned med paraderne og hjertet forrest! lyder den smilende formaning fra Faster Cool.