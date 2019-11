Natur-perle inspirerer krimiforfatter

- For fire-fem år siden havde vi vores årlige familie-træf heroppe. Pludselig faldt et af familiemedlemmerne om med et brøl herude og gik fuldstændig i koma. Det viste sig, at han ikke havde passet sin sukkersyge-medicin. Der kom lynhurtigt en kvinde løbende til. Hun var sygeplejerske, og sagde, at han skulle have noget cola og der blev tilkaldt en ambulance. Situationen var meget dramatisk og stærk. Så den tænkte jeg, at jeg kunne bruge. I bogen foregår scenen inde i en stor bygning, som ejes af landbruget. Nogle forbereder et bombeattentat i den ene ende af bygningen, mens andre påkalder sig al vagtpersonalets opmærksomhed i den anden ende ved, at en person falder om og spiller, at vedkommende har fået insulinchok, fortæller 70-årige Michael Clasen.