Kristoffer Ringsing er til DM i Østersgastronomi. Pr-foto

Næstved-kok til DM

Oplev - 28. september 2021 kl. 10:30

Kristoffer Ringsing fra Restaurant B-spis i Næstved er udtaget til at deltage i DM i Østersgastronomi på Mors, søndag den 3. oktober 2021. Her skal han dyste imod nogle af landets skarpeste kokke - blandt andre flere Michelin-kokke.

Det officielle DM i Østersgastronomi afholdes af Kokkeforeningen Danmark og Skaldyrshovedstaden Nykøbing Mors, og samler hvert år tusindvis af skaldyrselskere fra hele landet for at fejre, at sæsonen for at fange Limfjordens guld i form af Østers og Muslinger endelig skydes i gang.

- I den forbindelse kårer vi om lørdagen den officielle Danmarksmester i Østersåbning, der går direkte videre til VM i Galway i Irland. Sidste års vinder Jesper Knudsen, går efter sin 10 DM-sejr i træk. Han bruger lidt over et par minutter på at åbne 30 østers, fortæller Colin John Seymour Jr., der er direktør for Skaldyrshovedstaden.

Også landets tjenere skal dyste.

- Det sker i form af det officielle Danmarksmesterskab i Champagnesabling, hvor deltagerne i brunchen under konkurrence lørdag formiddag, får mulighed for at smage på de gyldne dråber, fortæller Colin John Seymour Jr.

Læs mere på www.skaldyrshovedstad.dk