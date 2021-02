Nedlukning og ikke mindst den seneste tids vintervejr fik for alvor danskerne ud i skoven, på kælkebakker og tilfrosne søer. Her ses søen i Ørstedsparken i København. Foto: Lars Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Når naturen opleves som en travl dag i Tivoli Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Når naturen opleves som en travl dag i Tivoli

Oplev - 17. februar 2021 kl. 14:35 Af Julia Bjerre Hunt, adjunkt på Leisure Management på Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen

De seneste måneder har været vanskelige for os børnefamilier. Nok har det hjulpet, at de mindste nu er tilbage i skolen, men alligevel er det begrænset, hvad man kan finde på.

Naturen er blevet det mulighedsrum, som ikke længere findes på egen matrikel eller i de lukkede byens hjørner og kroge. Den store, skønne, vilde og horisontudvidende natur. Der, hvor man kan få luft i lungerne og udvidet sin horisont - hvor der er god plads og store vidder.

Eller - sådan plejede det at være. Jeg blev voldsomt overrasket, da vi på en kold dag under nedlukningen tog en velkendt tur i Boserup. Vi har altid kunnet parkere og tage den gode tur ned til vandet i ro og mag, men denne gang var oplevelsen en noget anden. Bilerne holdt parkerede i to lag, under træer og oppe på skrænter. Turen igennem skoven mindede mest af alt om en kortege - eller en travl dag i Tivoli. Med to meters mellemrum gik vi fint af sted, en familie ad gangen. Da mine piger ville op i et træ, måtte jeg smile undskyldende til den næste familie, som med behørig afstand overhalede os for at komme forbi.

I Boserup Skov tæt på lerskrænten er der to stier - en langs vandet neden for skrænten og en på højderyggen. Til dem, der ikke har været der, vil jeg anbefale det - det er et skønt sted. Normalt. For denne dag gik vi alle enten neden for bakken 'udadgående' og ovenfor bakken 'indadgående'. Som styrbord og bagbord i en sejlrende som værn mod den truende kollisionskurs.

Forvirrede forældre Siden denne tur har vi bevæget os lidt længere omkring. På en naturlegeplads var oplevelsen stort set den samme. Forvirrede forældre, mig selv inklusiv, som ikke helt vidste, hvordan man skulle håndtere overgangene på svævebanen, hvor de små jo ikke selv kan holde rebet - men hvor man sikkert heller ikke skal komme for tæt på hinandens børn. Hjælpsomheden har trange kår i disse tider.

To gange er det lykkedes at finde den slags små huller i tilværelsen, som naturen altid plejer at kunne give. En kold og stormfuld dag ved Himmelsøen i Roskilde. Her var vi alene med blæsten.

Men bedst har været en søndag, hvor vi fra morgenstunden tog skitøj på, pakkede kælke, snacks og kaffe og kørte til skibakken i Hedeland. Vi var alene i flere minutter! At have sådan en slags kælkebakke for sig selv sætter spor hos både små og store. Vi havde det så sjovt! Der kom ikke mange flere før sent på formiddagen, og vi kunne boltre os og grine højt - der var god plads. Hvilken befrielse.

Jeg må i mit stille sind tænke, om coronatidens brug af naturen mon skaber varig tilknytning for de nye 'brugere', eller om der vil komme endnu mere efterspørgsel på 'tivoliserede' naturoplevelser.

Det må tiden vise, og jeg vil i mellemtiden se frem til skovture uden kødannelse på stierne.