Se billedserie Den kommende daglige leder af Ringsted galleriet Morten Jacobsen (tv.) fortæller, at det er vigtigt, at man udfordrer kunsten og publikum samtidig. - Vi skal tale om kunsten, så den bliver nærværende, lyder det. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Når kunsten byder dig indenfor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Når kunsten byder dig indenfor

Oplev - 24. november 2017 kl. 11:30 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er en sko, der virker som dørstopper, kunst?

Kan man hænge et flere meter bredt billede i en smal gang?

Spørger man Morten Jacobsen, der er kurator, billedkunstner og kommende daglig leder af Ringsted Galleriet, så er svaret ja.

- Det handler om at udfordre den måde, som publikum går til kunsten på. Når man ser et enormt billede hænge i en smal gang, så oplever man også værket anderledes, fortæller Morten Jacobsen og fortsætter:

- Vi tror så meget på kunsten, at vi udfordrer den - og det gælder også publikum, siger han.

Ringsted Galleriet har netop modtaget hæder fra Billedkunstnernes Forbund, da de er blevet kåret til et af årets kunstnerdrevne udstillingssteder, og tidligere på året vandt galleriet Ringsted Kommunes Kulturpris.

Kunsten skal mishandles - Hvis man tager eksemplet med skoen, så var den faktisk et værk i sig selv. Vi fik lov til at bruge den som dørstopper, og det er jo nærmest en mishandling af værket, men det giver også en helt anderledes oplevelse for tilskueren, forklarer Morten Jacobsen, der samtidig understreger, at kunsten godt kan tåle, at blive mishandlet.

- Vi prøver at udfordre kunst-miljøet og det lokale publikum på samme tid, og en af de måder, vi kan gøre det på, er ved at eksperimentere med formen på vores udstillinger. Vi prøver at skabe sjove sammenhænge, der er anderledes, end hvad man kan opleve andre steder. Nogle gange er det nok at hænge et billede lidt lavere end normalt, og andre gange præsenterer vi værkerne på en helt ny måde, som man ser med skoen, fortæller kuratoren.

Kunsten skal i øjenhøjde Den udfordrende og atypiske udstilling af kunstværker skal dog ikke skræmme dem, der ikke normalt er til eksperimenterende kunst.

Hos Ringsted Galleriet er samtalen om kunsten nemlig i centrum, og derfor afholder galleriet ofte arrangementer, hvor de udstillende kunstnere forklarer, hvad de egentlig vil med deres værker.

- Det handler om at tale om kunsten, så den kommer tættere på. På den måde kan man også bringe kunst nærmere borgerne, man kan gøre den vedkommende, så folk ikke føler, at det ikke har noget med dem at gøre. På den måde kan man også blive klogere på, hvorfor kunsten egentlig ser ud, som den gør, forklarer Morten Jacobsen, der samtidig understreger, at det ofte er et krav til de udstillende kunstnere, at de også lægger vejen forbi Ringsted til en såkaldt »Artisttalk«, hvor galleriets gæster kan stille spørgsmål.

Vil man opleve den nuværende udstilling, der er af billedkunstnerne Ivan Andersen, Frederikke Andersen og Oskar Sølvsten Sørensen, skal man være hurtig, da den kun kører til den 26. november 2017.

Der er dog masser af udstillinger på plakaten i det nye år, hvor blandt andet billedhuggeren Morten Stræde, performancekunstneren Kristoffer Axelbo og den svenske kunstner Christian Andersson lægger vejen forbi Ringsted Galleriet.

Fakta om Ringsted Galleriet Ringsted Galleriet har adresse på Bøllingsvej 15, 4100 Ringsted.





Galleriet har åbent hver lørdag og søndag fra 13.00 til 17.00.





Den nuværende udstilling løber til den 26. november.





Informationer om kommende begivenheder og udstillinger kan findes på Ringsted Galleriet har adresse på Bøllingsvej 15, 4100 Ringsted.Galleriet har åbent hver lørdag og søndag fra 13.00 til 17.00.Den nuværende udstilling løber til den 26. november.Informationer om kommende begivenheder og udstillinger kan findes på www.rigall.dk