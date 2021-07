Se billedserie Teater Solaris kaster med den nye forestilling »Tårnet« nyt lys på krænkelseskulturen. På trods af det kontroversielle standpunkt håber instruktør Sananda Solaris, at den kan være med til at skabe forsoning og samtale frem for yderligere konflikt. Her ses hovedkræfterne bag forestillingen. Fra venstre: Instruktør Sananda Solaris, skuespiller Jakob Svarre Juhl og producent og teaterdirektør Mark Ludvig Henriksen. Foto: Anders Ole Olsen

Når krænkeren er den krænkede

Oplev - 09. juli 2021 kl. 07:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Der skal nok være nogle, der spærrer øjnene op eller ryster på hovedet, når Teater Solaris i den kommende tid opfører »Tårnet« - først på Sonnerupgaard Gods og siden tre steder i København. På scenen står skuespiller Jakob Svarre Juhl og spiller en mand, som har begået voldsomme krænkelser, men som beder publikum om at lytte og tænke efter - inden de dømmer ham.

Det er den kontroversielle og anmelderroste instruktør Sananda Solaris, der instruerer. Hun har aldrig været bange for at gå mod strømmen og stille spørgsmål ved gængse opfattelser. Det er heller ikke tilfældet her, hvor hun vender problemstillingen på hovedet, og ser kvinderne spille en markant rolle i krænkelseskulturen.

Tårnet »Tårnet« har premiere den 10. juli og spiller på Sonnerupgaard Gods til og med den 14. juli.

Derefter tager forestillingen til København, hvor den spiller på Kulturhuset Indre By den 16. og 17. juli, på UNION den 23. og 24. juli og på Krudttønden den 30. og 31. juli.

Instruktør: Sananda Solaris. På scenen: Jakob Svarre Juhl. Komponist: Henrik Marstal. Producent og dramaturg: Mark Ludvig Henriksen.

Sonnerupgaard Gods, Tølløsevej 53, 4330 Hvalsø

Læs mere på www.teatersolaris.com. - Når man er blevet krænket, så bliver man krænker. Helt automatisk bliver man krænkende, fordi man ikke længere kan mærke sig selv - og heller ikke andre, indleder hun forklaringen på, hvorfor vi i 2021, mens #metoo-bevægelsen stadig buldrer derudaf, pludselig skal til at se det hele fra den krænkende mands perspektiv.

- At stille sig i en offerrolle og sige, at mænd er de onde, mener jeg er helt forkert. Virkeligheden er, at vi er fanget i en ond spiral. Kvinder krænker også mænd, men på en anden måde, fordi mænd er store og stærke. Vi gør det, når mænd er børn, siger Sananda Solaris og forsikrer, at det ikke bare er en fiks idé:

- Jeg ved godt, at det kan være svært at forstå og acceptere, men jeg har beskæftiget mig med det her i rigtig mange år og har også selv været ude for at voldeligt overgreb, der næsten kostede mig livet. Så det er noget, jeg har gjort mig rigtig mange tanker om og talt med rigtig mange mennesker om, siger hun.

Kørt rundt i manegen Præmissen - eller metalaget - i forestillingen er altså, at kvinder som mødre og partnere krænker mænd på det følelsesmæssige plan og dermed holder fast i en slags ond krænkelsescirkel.

- Drenge bliver kørt rundt i manegen af deres mor, som samtidig rent fysisk udsender alle de her signaler og hormoner, der sætter drengens seksualitet i gang, mens han hele tiden får at vide, at han er forkert. Så hele hans tilknytning til kvinder bliver afstumpet og ødelagt allerede fra barnsben af. Og det er noget, der er så subtilt, at vi næsten ikke en gang er klar over det. Vi ser også, at kvinder flytter sammen med mænd og får et vist antal børn - og lige så snart børnene er kommet til verden, så skiller kvinderne sig af med mændene igen. Deri ligger en trussel, som er så altafgørende og angstprovokerende; du bliver smidt ud, og mor går fra dig, siger Sananda Solaris og peger på, at mænds forkvaklede forhold til kvinder fører til pornoafhængighed, krænkelser, depression og måske endda selvmord hos de berørte mænd.

Teater, festival og folkefest I forbindelse med premieren på »Tårnet« arrangerer Teater Solaris kunst- og kulturfestivalen EUPHORIA 2021. Den foregår på Sonnerupgaard Gods, og byder blandt andet på projekter og kunst fra deltagere, som har afsluttet forårets pilotforløb i teatrets nye tiltag O-Space.

- Vi har haft 11 kunstnere tilknyttet, som hver især har arbejdet på egne projekter, som de skal vise i forbindelse med EUPHORIA. Der kommer til at være en opera-sopran, en lydinstallation, kunstinstallationer, drag queens, der laver bingo og performer, en singersongwriter og så selvfølgelig premieren på vores nye forestilling. Det bliver et sammensurium, som gerne skulle udvikle sig til en rigtig folkefest, siger teaterdirektør Mark Ludvig Henriksen, og fortæller, at der også vil være øksekast og at der også arbejdes på at få wrestling ind i teltet.

- Skal vi gå efter at lave kombinationen af alt og ingenting på én gang, så skal det gøres ordentlig, griner han.

Instruktøren understreger dog, at hun trods den kontante retorik om forestillingens underliggende tema ikke har til hensigt hverken at angribe kvinder eller ynke mænd. Det er derimod samtalen og forsoningen, der er målet for hende.

- Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det. Der opstår en heling, hvis jeg som kvinde er i stand til at erkende, at jeg kan være krænkende og udskammende og ikke i stand til at lytte til mænd. Det handler om at skabe et rum til, at mænd gerne må være her, og at vi som kvinder kommer og siger, at det her kan vi godt forstå. Ligesom der også skal være forståelse den anden vej, fastslår hun.

Skuespiller Jakob Svarre Juhl står på scenen i "Tårnet". Foto: Anders Ole Olsen

Har krævet alt På scenen er det Jakob Svarre Juhl, der skal gennemføre den intense monolog fra en krænker.

- Der står en pissebange mand. En mand, der ved, hvad han har gjort og selv har været igennem i sit liv - og som har begået den ultimative forbrydelse. Han skal nu have folk til at sige: Jeg hører og ser dig - og du må gerne være her, siger Jakob Svarre Juhl og fortsætter:

- En af hans første replikker i forestillingen er: Jeg står her foran jer, selvom det er en pine for jer. Jeg er parat til det her. Jeres opgave er at tage imod, men jeg beder jer om ikke at dømme mig, før I er sikre. Det er i bund og grund forestillingens præmis.

Under forberedelserne har han gravet dybere end nogensinde før i sin professionelle skuespillerkarriere. Det har på ingen måde bare været »Karius og Baktus«, som teamet flere gange har spøgt med under øvesessionerne - i al respekt for den folkekære fortælling til børn.

- Den har krævet alt af mig. Det er uden sidestykke den forestilling og det stykke professionelle arbejde, der har kostet mig mest - og hvor jeg har været inde og grave dybest, fortæller Jakob Svarre Juhl.

- Hvis jeg skal have noget som helst håb om, at du som publikum kommer til at tage noget med hjem, så er jeg nødt til at forstå, hvad jeg siger. Ellers kunne jeg lige så godt stå og sige »Vi vil ha' wienerbrød!«. Det her handler om, at der står en erkendt mand på scenen, som er virkelig bange for, at de ord, han skal til at sige, forsvinder ud i ingenting. En mand, som ved, at hvis ikke folk hører efter nu, så kan det være for sent. Hvis ikke karakteren rammer det publikum, der er der - og hvis ikke jeg som skuespiller kan gå ind og åbne et eller andet op og få fortalt denne her historie - så kan det være for sent, siger Jakob Svarre Juhl.