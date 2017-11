Se billedserie I middelalderen var jagten en del af den kongelige husholdning. Da gik man på jagt for at skaffe mad til hoffet. I 1600-1700-tallet er det blevet ren sport, siger Thomas Tram Pedersen. Foto: Kenn Thomsen

Når kongen skød op i luften, faldt der 50 fasaner ned fra himlen

25. november 2017

Engang var det kun kongerne, der måtte gå på jagt på Sydsjælland - og fejrede sig selv med overdådige pragtmiddage.

Når Kong Frederik V i 1700-tallet affyrede et skud op i luften, så nærmest regnede det med fasaner.

- Frederik V var en notorisk dårlig skytte. Han kom ud på jagten i bærestol og iført hvide silkestrømper. Han var så dårlig til at skyde, at han havde skyggeskytter. Når der faldt 50 fasaner ned fra himlen, så var alle glade.

Det er Thomas Tram Pedersen, der fortæller historien. Han er afdelingsleder på Danmarks Borgcenter i Vordingborg, og vært ved et arrangement med den fornemme titel »Kongelig jagtmiddag«. Der er nu ingen royale til steder i Café Borgen denne novemberaften, men til gengæld fylder knap 50 sultne gæster op ved bordene - og morer sig over historien om den fornemme konge med de ringe skydefærdigheder.

Blandt dem er Gunnar og Gitte Sørensen, som bor på en landejendom lidt uden for Vordingborg.

- Vi er glade for, at der et tema. Det er spændende at høre historierne, siger Gitte Sørensen, som selv har jagttegn, men ikke er aktiv jæger.

Spis historien

Aftenens vært, Thomas Tram Pedersen, er helt på hjemmebane med kombinationen af det historiske og måltidet.

- Idéen er at få nogle af de gode historier frem, der knytter sig til borgen og til området. Sydsjælland var simpelthen et af kongernes jagtområder helt tilbage fra middelalderen. Kongen boede her og havde området omkring Vordingborg til sin jagt, siger Thomas Tram Pedersen.

Vordingborg var kongeby fra Valdemar den store til Valdemar atterdag. I 200 år boede kongerne her og gik på jagt i de omkringliggende skove - og det var kun kongen, der måtte jage. Ifølge Jyske Lov var alt andet krybskytteri - og straffen for det var hængning.

- Der var simpelthen dødsstraf for at jage, fortæller Thomas Tram Pedersen, som ikke selv er jæger, men som tidligere har stået i spidsen for Tøjhusmuseet, der rummer landets største våbensamling.

I middelalderen var kongerne habile jægere, fortæller han.

- Kongerne kunne rent faktisk slås. De lærte at fægte med sværd og førte selv an i kamp. De kunne skyde med bue og pil og senere med armbrøst. Det var hårde, seje mænd, som gik på jagt med et lille følge på to-tre mand - livvagter eller politiske venner, siger Thomas Tram Pedersen.

Vildtbane på tværs af Sjælland Chr. IV fik anlagt en vildtbane tværs over Sjælland fra Præstø Fjord til Dybsø Fjord.

Det var et 400 kvadratkilometer stort jagtområde, hvor kun kongen måtte gå på jagt.

Bønderne i området måtte kun have en hund,hvis dens ene ben var amputeret ved knæet, så den ikke kunne jage kongens vildt.

Vildtbanen var afgrænset af en dyb 15 kilometer lang grøft og en næsten to meter høj vold på toppen med et hegn af risflet og pæle, så dyrene ikke løb ud, og krybskytterne ikke kom ind.

Der var en pæl for hver tiende kilometer - og der var to porte, hvor kongens soldater holdt vagt.

Smag og behag

Aftenens menu står på dådyrsteg med svampe, løg og råsyltede tyttebær - og en såkaldt fleuron, som er en butterdejspakke, fyldt med dyrerillette. Det er en tilpasset version af renæssancens jagtmiddage, forklarer Thomas Tram Pedersen.

Smag og behag har ændret sig gennem tiden. Og sådan er det også gået, når det gælder jagtmiddagen, som i fordums tid for eksempel kunne byde på hele, farserede svaner.

- Man hev hele fjerpragten af, stegte svanen med flere dyr stoppet ind i - og gav den fjerpragten på igen. Eller man glaserede et helt vildsvin, så det kunne stå stegt på bordet. Det handlede om at vise sin pragt frem, mere end om at blive mæt, siger Thomas Tram Pedersen.

- Vi ville ikke bryde os om det, de spiste. Kødtærter med sød sovs, nærmest som en budding. Og helstegt svane - det smager ikke nødvendigvis godt. Man spiste federe dengang, og noget af det ville vi ikke kunne få ned i dag, siger han.

Smager af skoven

Aftenens kok, som hverken serverer kødtærter eller helstegte svaner, er Jimmi Keis Thomsen, som er særdeles rutineret, når det gælder jagtmiddage. Han har blandt andet i mange år stået for det kulinariske ved jagterne på Bregentved Gods.

- Det er dejligt med vildt. Det smager af, hvad det er. Det lever jo i skovene og har smag. Det er en større glæde at tilberede, siger Jimmi Keis Thomsen, som ikke selv er jæger, men til gengæld en ivrig havørredfisker.

Ude i caféen har gæsterne sat sig til bords til en aften, der giver næring både til mave og hoved.

- Vi håber, det her arrangement bliver det første i en serie af historiske middage, hvor vi serverer mad inspireret af noget historisk og så fortæller jeg historier til, siger Thomas Tram Pedersen og tilføjer:

- Mon ikke vi også skal have gule ærter på et tidspunkt?