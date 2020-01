Madmarkedet i Helsingør er en oplagt turistattraktion, og et eksempel på en igangværende tendens, hvor gamle industribygninger omdannes til kulturelle centre, skriver Jonatan Leer. Foto: Allan Nørregaard

Når industri bliver til oplevelse

Oplev - 27. januar 2020 kl. 09:35 Af Jonatan Leer, docent, Ph.d., Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Næstved åbner et ambitiøst oplevelsescenter i de gamle Holmegaardbygninger om få måneder. Så vil beskidte glaspustere blive erstattet af omvisere, børnefamilier og museumsinspektører. Hvor der tidligere var produktionslokaler, vil der være café, udstilling og mulighed for at holde konferencer.

Dette eksempel er langt fra enestående. Mange gamle industribygninger og fabriksområder bliver i disse år ændret fra at være produktionssteder til oplevelsessteder. Nogle gange kræver det et kæmpearbejde, mange års planlægning og store penge at lave sådanne transformationer. Det er tilfældet i Næstved. Man bevarer en del af de gamle bygninger og det industrielle look, men har også lavet gennemgribende renoveringer til de nye formål. De er støttet af generøse fonde. Realdania har for eksempel spyttet 35 millioner i kassen.

Andre gange gøres det mere enkelt som ved Værftets madmarked i Helsingør, hvor man har lavet et street­food-marked ved havnen i de gamle værftshaller.

Det lader ikke til at have krævet så mange millioner i ombygning. Boderne udgøres af foodtrucks, der serverer mad fra hele verden fra tacos til sushi og flæskestegssandwich. De kan flyttes efter behag.

Designet er ellers meget enkelt og festligt med lamper i gamle industrimaterialer, farverige guirlander og borde og stole i træ og euro-paller. Der var et herligt liv, da jeg var forbi i sommers.

Den enkle indretning og brugen af industrimaterialer giver en afslappet stemning, som tydeligvis behagede de mange gæster, hvoraf en stor del var turister.

Med sin centrale placering ved havnen og tæt på Kronborg er det en oplagt turistattraktion, som også giver et moderne modspil til renæssance-stemningen ved Hamlets slot.

Det er ikke noget nyt fænomen, at gamle industri­områder fornys. Vi har bare tidligere mest set det i storbyer som New York og London, hvor gamle, centralt beliggende industribygninger lukkes. Det skyldes som regel, at produktionen flyttes væk fra byerne (måske endda udenlands), eller at firmaer lukker. På de dyre adresser er det så for dyrt og upraktisk at oprette ny industri, og så skal der findes på noget nyt. Vi har også siden midt 1990'erne set det i København, hvor et nyt kvarter er skabt i de gamle Carlsberg-fabrikker. Det samme gælder slagterihallerne i kødbyen og B&W-værftet på Refshaleøen.

Denne tendens breder sig i stigende grad over hele Region Sjælland.

Det er en spændende tendens, som kan redefinere byrum og deres funktioner, mens deres historie bevares.

Det kan dog også rumme dilemmaer. Hvordan kobler man for eksempel historie, identitet med nye behov uden at miste autenticitet?

Tendensen er også et tydeligt eksempel på, at Danmark - og ikke mindst de danske byrum - er i bevægelse fra at være industriland til at være oplevelsesland.