Musikmagasin og bryghus sender musikken på græs

The Savage Rose, Oh Land, Lord Siva, Joyce og Hugorm er på plakaten, når Herslev Bryghus ved Roskilde lægger mark til Gaffa på Græs.

Af Lars Ahn Pedersen

Der kan komme meget ud af, at to tidligere naboer mødes. Især når den ene er administrerende direktør for et musikmagasin, og den anden er ansat på et bryggeri.

I dette tilfælde blev resultatet Gaffa på Græs - en festival, som finder sted den 27.-28. august på Herslev Bryghus lige uden for Roskilde.

Det er første gang, musikmagasinet Gaffa kaster sig ud i at være arrangør i den størrelsesorden, og det er også nyt for Herslev Bryghus, selv om stifter og brygmester Tore Jørgensen jævnligt slår dørene op for diverse arrangementer. Den tredje partner i Gaffa på Græs er spillestedet Gimle i Roskilde, der står for den praktiske afvikling af de to musikdage.

- Det er det største, vi har lavet, og det er lidt af en prøveballon for os. Men vi håber, at Gaffa på Græs bliver et tilbagevendende format, vi også kan lave andre steder i landet, siger Robert Borges, administrerende direktør for Gaffa.

For stor en mundfuld Idéen til Gaffa på Græs opstod i foråret, da Robert Borges rendte ind i sin gamle overbo Jacob Hermansen, som er salgsdirektør i Herslev Bryghus.

Gaffa på Græs finder sted fredag 27. og lørdag 28. august.

På programmet er følgende navne: Fredag: The Savage Rose, Hugorm, Patina, Freja Kirk, Brimheim, Prisma og Kajsa Vala. Lørdag: Lord Siva, Oh Land, Joyce, Greta, Høker, Ginne Marker, Pil og Gro.

Det er muligt at købe dagsbilletter eller partoutbillet til begge festivaldage via Billetlugen.

Man kan parkere cirka 500 meter fra festivalpladsen, men der afgår også busser til og fra Roskilde Station hver halve time.

Adressen er Herslev Bryghus, Kattingevej 8, 4000 Roskilde. De blev enige om, at de burde lave noget sammen. I første omgang var tanken at lave koncerter på mikrobryggerier rundt omkring i landet, men det viste sig hurtigt at være besværligt at skaffe de nødvendige tilladelser som ny koncertarrangør.

- Det blev for meget for os at gabe over. Vi skulle starte forfra med kommune, politi og myndigheder hver gang, så vi endte med at fokusere på Herslev Bryghus, siger Robert Borges.

Ændret marked Gaffa har i løbet af sommeren bragt flere artikler om, at koncertarrangører landet over har haft svært ved at sælge billetter til deres arrangementer, men Robert Borges mener selv, at Gaffa på Græs undgår at lide samme skæbne.

- Gaffa lavede allerede for halvandet år siden en undersøgelse af, hvad der ville ske med koncertmarkedet efter corona. Det er interessant at se på, hvad der sker, når der er blevet brugt fem milliarder kroner på at skræmme befolkningen fra at samles, for det må give nogle udfordringer. Vores undersøgelse viste, at de unge ville fare ud og feste, men at de voksne ville vente og se tiden an, og det er det, der er sket. Markedet har ændret sig, så folk vender ikke bare tilbage til det gamle, selv om man ser det med fodboldkampene. Men det viser, at der nok er forskel på fodboldtilskuere og koncertgængere, siger han.

Prøv noget nyt Ifølge Robert Borges er tricket at give publikum noget nyt i stedet for at køre videre, som om corona aldrig var hændt.

- Jeg har set mange arrangementer, hvor der kun er en enkelt kunstner på programmet, og det er folk blevet trætte af. Vi har prøvet at lave et program, der passer ind i vores profil, men har også navne som The Savage Rose til det brede publikum, siger han.

Derudover byder Gaffa på Græs også på en række nye navne, som er kommet frem i løbet af det seneste år, hvor de kun har haft begrænsede muligheder for at komme ud og møde publikum.

- De kunstnere vil vi også gerne give en chance. Vi kommer til at have en lille og en stor scene, som står tæt på hinanden, så folk slipper for at løbe rundt på pladsen, siger Robert Borges.