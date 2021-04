Musical og nye tiltag

Som så mange andre kulturinstitutioner og museer slår Rønnebæksholm den 21. april igen dørene op for gæster. Inden da - den 17. april kl. 19 - er der dog mulighed for at se en online forestilling, som P*D*A* (Public* Display* of Actions*) står bag. Forestillingen har fået den mundrette titel »Radical Empathy, A Continuous Score, Act 11: The Musical«.