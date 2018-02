Alphonse Mucha var optaget af skønhed og af kvinder. Det kan du opleve ved selvsyn på Kunstmuseet Arkens kommende udstilling. Pr-foto

Museumsbesøg i vinterferien? Her er fem gode forslag

Oplev - 09. februar 2018 kl. 11:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De sjællandske museer er klar til at byde inden for i varmen, når mange danskere går på vinterferie. Her er tre gode bud.

På Louisiana kan du se værker af et af de helt store ikoner inden for kunstens verden, for museet har netop åbnet en udstilling med Picasso. Men det er en mere ukendt side af Picasso, som bliver vist på udstillingen, nemlig mere end 150 af Picassos keramiske værker, som vises i Skandinavien for første gang. De mange glaserede fade, vaser, kander og meget andet fra Picassos hånd kan ses på Louisiana, Gammel Strandvej 13, 3050 Humlebæk til 27. maj.

Kunstmuseet Arken i Ishøj har netop åbnet ny udstilling med værker af den store art nouveau-kunstner Alphonse Mucha (1860-1939). Muchas plakater indtog Paris i omkring 1900. Han skelnede ikke mellem maleri, design og reklame. Hans store produktion var en hyldest til skønheden, den fysiske og den åndelige, ud fra ønsket om at forbedre mennesket og verden, intet mindre. Udstillingen kan ses til den 3. juni på Arken, Skovvej 100, 2635 Ishøj.

»Kortlægninger« er titlen på den aktuelle udstilling på Rønnebæksholm. Udstillingen tager udgangspunkt i maleren Aage Bertelsen, som var med da Danmarks-ekspeditionen til Grønland i 1906.Udstillingens anden kunstner er Pia Arke (1958-2007), der som en af de første billedkunstnere tog fat på den problematiske og følelsesfulde dansk-grønlandske kolonihistorie. I udstillingens sidste rum tager lydkunstneren Jacob Kirkegaard (f. 1975) gæsterne med ind under den arktiske is. »Kortlægninger« kan ses til den 29. april på Rønnebæksholm, Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved.

Sorø Kunstmuseum har forlænget udstillingen »Revolutionens Billeder«. Her kan du både se plakater fra den russiske revolution for 100 år siden og fotografier taget af avantgardekunstneren Aleksandr Rodchenko. Udstillingen kan opleves frem til den 25. februar på Sorø Kunstmuseum, Storgade 9, 4180 Sorø.

I København er det ved at være sidste chance, hvis du vil besøg Glyptotekets meget anmelderroste udstilling »Farao. Magtens Ansigt«, som giver et smugkik ind i hverdagen i oldtidens Ægypten. Her kan du både se store skulpturer og bittesmå fine amuletter og få historierne om faraonernes tid. Udstillingen kan ses til den 25. februar på Glyptoteket, Dantes Plads 7, 1556 København V.