Se billedserie Holbæk Go-Kart Land har udskudt åbningen til 8. april, men Anette Sunke, som her vifter med målflaget, er klar til at åbne, så snart lyset skifter til grønt. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Motoren kører i tomgang og venter kun på det grønne lys Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Motoren kører i tomgang og venter kun på det grønne lys

Oplev - 19. marts 2021 kl. 08:45 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Foden hviler på højre pedal. Træder blidt på den, så den brummende lyd stiger, uden at bilen rykker sig. Holder vejret, mens øjnene er fokuseret rettet mod den røde prik, som lyser klart over den matte grønne. Ventetiden er næsten uudholdelig, for når først man sidder i sædet med udstyret på, så er der kun en vej. Frem!

Hos Holbæk Go-Kart Land venter ejer Anette Sunke bare på grønt lys til at åbne. Normalt åbnes der i marts, men det hele er udskudt til 8. april, fordi Holbæk Go-Kart Land defineres som forlystelse og dermed ligger under for forsamlingsforbuddet på fem. Også selvom det hele foregår udendørs.

- Vi mangler stadig at sætte lidt blomster frem, men vi bliver klar til åbning, fortæller hun.

Frustration og forståelse Frustrationen er næsten lige så stor som forståelsen for situationens alvor. Anette Sunke forudser da også, at det kommer til at gå stærkt, når først lyset bliver grønt og speederen trædes i bund.

Hvad? Holbæk Go-Kart Land

Hvor? Omfartsvejen 27, 4300 Holbæk

Hvor meget? Fra 100 kroner

Hvornår? 1989

Hvor lang? 1200 meter

Hvor hurtigt? 60 kilometer i timen (40 for børn)

Hvor gammel? Voksengokart cirka 13 år. Børnegokart cirka seks år.

Hvor mange? 25.000 årligt besøgende

Hvad ellers? 3600 kvadratmeter stort paintball- og lasergame-anlæg Holbæk Go-Kart LandOmfartsvejen 27, 4300 HolbækFra 100 kroner19891200 meter60 kilometer i timen (40 for børn)Voksengokart cirka 13 år. Børnegokart cirka seks år.25.000 årligt besøgende3600 kvadratmeter stort paintball- og lasergame-anlæg - Vi regner med at der kommer run på, når der åbnes, siger Anette Sunke.

Det er allerede nu muligt at bestille tid på banen, og det er mange allerede i fuld gang med.

Kunderne hos Holbæk Go-Kart Land er meget forskellige. Det kan være polterabender, familier eller store sommerfester for firmaer. Allerede fra når du er omkring seks år og kan nå pedalerne, er det muligt at køre rundt på banen. Hos Holbæk Go-Kart Land har man børne-gokarts, som kan køre 40 kilometer i timen. En del langsommere end de 60, de store kan køre, men stadig nok til at få vind i hjelmen.

Baghjulet svinger ud i det skarpe sving, men gokarten får rettet sig op med et ryk. Herefter gasses der op hele vejen ned af langsiden, inden der igen bremses i svinget. Det har været et svingende og bumlende år for Holbæk Go-Kart Land, der startede for 22 år siden, da Anette Sunke og hendes mand købte grunden. Siden dengang har de små biler kørt rundt på banen, der i dag er 1200 meter lang. Selvom staten har ageret god nakkestøtte for Holbæk Go-Kart Land, som har fået del i hjælpepakkerne til at dække de faste omkostninger, så har de godt kunnet mærke coronaen. I år har nedlukningen ikke ramt så hårdt, da Holbæk Go-Kart Land alligevel plejer at være lukket fra december til marts, men sidste år gik det ud over indtjeningen.

- Sidste år var ikke sjovt, siger Anette Sunke, der glæder sig til, at der kommer gang i hjulene igen.

Det har været et hårdt år for mange erhvervsdrivende, og måske er det først når man træder ud af gokarten og ser tilbage på turen, at det går op for en, hvor hårdt det egentlig er at koncentrere sig så meget om at holde hjulene i gang og styre bilen sikkert i mål.