Mosehuset hylder historiens nostalgi

12. april 2019 Af Torben Thorsø

Verden af i går lever videre i Mosehuset, hvor hylderne bugner af varer fra da farfar var knægt, og farmor hjalp til i køkkenet.

- Vi er lidt en tidslomme, og her skal tingene være som i gamle dage, så det bringer minderne frem hos de ældre - og de unge kan se nogle ting fra en anden tid, siger Heidi Libach, der overtog Mosehuset for to år siden - endelig.

- Jeg har altid haft lyst til at overtage stedet og køre traditionen her videre. Da Hanne stoppede, var jeg simpelthen bange for, at nogle, der ikke havde hjertet og sjælen med, ville overtage huset og lave alt om, fortsætter hun med et smil og befinder sig tydeligvis rigtig godt i huset, hvor hun er omgivet af kaffe, krydderier, køkkengrej, the, bolcher, madolier, øl, brugskunst og alt det andet, huset er fyldt til bristepunktet med. De mange, rare sager møder én, lige fra man træder ind ad døren, og til man støder hovedet imod loftet på etagerne ovenover.

- Det sker tit, at nye gæster stopper op inden for døren med åben mund og polypper, hvorefter de spørger: »Hvordan får I dog plads til alle de ting«, fortæller hun med et grin.

Heidi Libach er selv fra området og kan huske barndommens ture på cykel til det forjættede land.

- Min venindes bedstemor havde sommerhus i Dyndet, og når vi cyklede ud til hende, fik vi altid 10 kroner til nogle blandede bolcher i Mosehuset. Jeg har altid været fascineret af det gamle hus her, og min far har fortalt historier om den købmand, der lå her før, fortæller hun.

Hun blev også udlært købmand under Hanne Lundgren, der tidligere havde huset i mange år.

- Man kunne godt lave noget lignende et andet sted, men »huset« kan man ikke genskabe - min mand har altid sagt, at jeg skal bæres herfra - og det er nok ikke helt forkert, griner hun.

Selve Mosehuset er beliggende i naturskønne omgivelser ved den gamle tørvemose »Dyndet« ved Borup, der er et yndet udflugtsmål for badegæster om sommeren. Heidi Libach elsker hendes naturskønne område i udkanten af Køge Kommune og vil gerne opfordre endnu flere til at få øje på herlighederne og historien i området:

- Det er et lækkert område, som har mange ting at byde på, og hvor der er plads til at være lidt speciel, siger hun og fortæller, hvordan de ældre kunder ofte kan huske, hvordan campingpladsen inde ved siden af var en »nudistlejr«, hvor også rejsekongen Simon Spies jævnligt kom. Man kan gå ture i området, hvor man blandt andet kommer forbi det gamle Humleore Gods, eller man kan gå rundt om den populære badesø.

- Det er et lidt overset område. Turisterne finder tit herud, fordi de her hørt om »noget« herude, der er værd at se, siger Heidi Libach og fortæller, at man bare skal stikke hovedet ind i Mosehuset, hvis man vil have tips eller en introduktion til området:

- Vi vil gerne give en hjælpende hånd med at finde rundt, for det er nærmest en livsstil for os at være herude.

Hun fortæller videre, hvordan Mosehuset passer godt til Malerklemmen, der ligger en lille kilometer væk.

- Jeg synes, at vi supplerer hinanden rigtig godt, og det gør, at folk kan få en hel dags oplevelse her i et dejligt hjørne af Køge Kommune.

Mosehuset er beliggende i naturskønne omgivelser ved den gamle tørvemose »Dyndet« ved Borup, der er et yndet udflugtsmål for badegæster om sommeren. Huset blev bygget i 1893 og blev indtil 1949 brugt som bolig for skiftende arbejdere i skovene og tørvemosen. Hanne Lundgren overtog Mosehuset efter restaurering i 1994. 1 september 2017 gik hun på pension og solgte forretningen til dens nuværende ejer, Heidi Nielsen, som er udlært i Mosehuset. Hun fører Mosehuset videre i samme ånd. Det vil sige, at huset er fyldt op med alverdens fine ting for alle sanser - og på loftet holder nisserne fest hele året.

