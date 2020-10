Se billedserie Linda P lægger ikke fingre imellem, når de "krænkelsesparate" skal have én over nakken i hendes nye show. Foto: Jesper Christensen Foto: Skipper Ib www.skipperib.dk

Mor Linda deler flade ud til krænkelsesparate

23. oktober 2020

Linda P er tilbage med et show om at blive mor - og skyder med skarpt mod krænkelseskulturen.

- Jeg startede med at skrive et show om alt det gode ved at være single og ikke have nogen forpligtelser. Så blev jeg gravid...

Linda P er tilbage med et nyt show, der det næste halve års tid fører hende rundt til udsolgte sale landet over. Vanen tro bliver der skudt med skarpt mod omverdenen, men sigtekornet rettes også indad, og selvironien lever i bedste velgående hos den 36-årige komiker, der blev mor i januar.

- Jeg har altid haft det svært med nærhed - og med det at gå på kompromis. Så da jeg mødte den perfekte mand tænkte jeg bare: Lort - nu havde jeg lige lagt en plan! griner Linda P.

»Linda P’s Sabotagehunger« på Sjælland 11. november Helsinge, Gribskov Kultursal

12. november Ballerup, Baltoppen

13. november Rødovre, Kulturhuset

14. november Næstved, Grønnegades Kaserne Kulturcenter

18. november Helsingør, Kulturværftet

19. november Køge, Teaterbygningen

20. november Ringsted, Kongrescentret

21. november Albertslund, Musikteatret

28. november Værløse, Galaksen

6. - 9. januar København, Bremen Teater

13. januar Ballerup, Baltoppen

14. januar Klampenborg, Bellevue Teatret

15. januar Næstved, Grønnegades Kaserne Kulturcenter

22. januar Rødovre, Kulturhuset

18. februar Greve, Portalen

5. marts Slagelse, Slagelse Teater

10. marts Birkerød, Mantzius Live

14., 15. og 17. april København, Bremen Teater Den nye rolle som mor udgør showets ene spor. Som alle forældre ved, er der både tids- og energimæssige og økonomiske omkostninger forbundet med at få børn. Det giver selvfølgelig ammunition til nye jokes.

- Min datters fødsel kostede mig halvanden million kroner i indtægter. Og det skal hun nok få at vide dagligt! påpeger Linda P.

Dødtræt af krænkelseskultur Selvom en stor del af showet er skrevet, inden debatten om sexisme, og Frank Jensen trak sig som overborgmester, kan showets andet store omdrejningspunkt næsten ikke være timet bedre.

- Det andet spor handler om den krænkelseskultur, som jeg er så dødtræt af. Selvfølgelig er jeg ikke lavet af sten, og helt med på, at der ind i mellem sker ting, der er langt over grænsen. Men når man ikke må drikke sig fuld og lægge en hånd på låret af en, man synes er sød, så står jeg af, fastslår komikeren, som med egne ord gerne deler en cowboylussing ud til de allermest ømskindede.

- Jeg tror, at vi er mange, som ikke gider at høre flere kvinder fortælle om, at de cyklede forbi en, der råbte »go' røv« - og derfor nu føler sig utrygge ved at cykle en tur. Altså, det er for meget! I øvrigt er kvinder lige så slemme. Jeg har altså tit oplevet kvinder, som har lagt op til mænd, men ikke forstået et nej, siger hun.

- Jeg savner nogle proportioner i debatten. Vi har nogle huller i vejen, hvor jeg bor, og det er skide irriterende, når man skal ud at cykle. Men det er jo et problem, der er lidt svært at forklare til en, der er i krig i Afghanistan. Det samme gør sig altså gældende med nogle af de episoder, der nu kommer frem i sexismedebatten, siger Linda P og sætter en tyk streg under sin pointe med en punchline af typisk Linda P-kaliber:

- Jeg er fra Vestegnen, hvor det har været en super god dag, hvis man ikke er blevet tvangsfjernet eller har fået tæsk af sin far!

- Jeg laver jokes helt uden filter. Jeg kan mærke, at folk er lidt trætte af diskussionen, og der er min tilgang: No mercy - heller ikke over for mig selv, siger hun.

Komikeren, som tidligere har lagt landet ned med sine shows, er altså i fuld gang med den turné, som blev udskudt, da der kom en baby i vejen. Anmeldelserne har været gode, og hun føler også, at publikum tager godt imod det nye materiale.

- Folk har generelt været rigtig glade. Selvfølgelig fordi jeg har lavet et godt show - hehe - men også fordi, de har savnet at komme ud. Der har ikke været meget at grine af i 2020 - det håber jeg på at lave lidt om på, siger hun.