Se billedserie KØS Museum for kunst i det offentlige rum i Køge præsenterer snart udstillingen »Monstersuppe - et sammenrend af kunstprojekter i offentlige rum«. Her er det fra kunstprojektet: The Moist Realities. Foto: Kubra Khademi

Monstersuppe med et miks af fremtidens kunst

21. februar 2021

Drevet af nysgerrighed og et ønske om at lægge institution til den del af samtidskunsten, der endnu ikke har arbejdet inden for de sædvanlige, etablerede rammer, når det kommer til kunst i offentlige rum, har KØS arrangeret en udstilling med den mundrette titel »Monstersuppe - et sammenrend af kunstprojekter i offentlige rum«.

Her har museet for kunst i det offentlige rum inviteret ni forskellige kuratorer til hver især at pege på kunstprojekter i offentlige rum, der giver en pejling af, hvordan samtidskunsten i disse år tager livtag med byrum, landskaber, internettet og andre offentlige rum og sfærer.

- Som kunstinstitution er det vigtigt at holde sig orienteret, være åben for nye input og have lyst til at blive klogere. Derfor er vi med denne udstilling trådt et skridt tilbage og har ladet ni dygtige kuratorer pege på en kunstner, som de mener kan noget særligt indenfor genren og er et godt eksempel på den offentlige kunst, vi kan forvente at se mere af i fremtiden, siger museumsdirektød Ulrikke Neergaard om den kommende udstilling.

Blandede kunstbolcher I en pressemeddelelse fortæller museet, hvordan udstillingen består af mange forskellige former for kunst. Med alt fra meditative pauser og byrumshealing til open source-projekter, offentlig hygiejne og kæmpe Diddl-skulpturer, præsenterer udstillingen publikum for det, der er på vej, det der spirer - og det, vi som museum kunne have overset, hvis ikke vi havde ni-doblet vores kuratoriske udsyn. Efter et år med stor diskussion om netop kunst i offentlige rum, havde vi som institution lyst til at stoppe op, lytte efter og give plads til nye stemmer, lyder det videre.

De udstillende kunstnere er: Anna Weber Henriksen, Til Vægs (Mette Nisgaard Larsen og Marie Louise Vittrup Andersen), Aia Sofia Coverley Turan, Esben Weile Kjær, Mathias Riis Andersen og Malthe Stadsgaard, Kubra Khademi, Nina Beier, Sara Kramer og Vibe Overgaard, Philip | Schneider og Hans Rosenström, Jens Settergren, coyote, og Miriam Kongstad. Nogle af kuratorerne er i tæt kontakt med kunstakademierne, andre har stor erfaring med at kuratere selvinitierede projekter i offentlige rum, mens andre har vist et stærkt engagement i at drive samtidskunsten frem på et ambitiøst niveau inden for mindre institutioner eller har engageret sig i at implementere kunsten i uventede sammenhænge. Fælles for dem alle er, at de har øje for fremtidens offentlige kunst.

Nye og erfarne kunstnere Udstillingen præsenterer både kunststuderende, nyuddannede og erfarne kunstnere, som først for nyligt har arbejdet med offentlige rum. Deres værker spænder over det nyproducerede færdige, som man vil kunne opleve i et offentligt rum i en nær fremtid, mens andre af værkerne i dag kun kan opleves på udstillingen, da de er aldrig realiserede forslag eller midlertidige, flygtige og performative projekter, som på udstillingen vises i form af skitser, dokumentation, videreudviklinger eller genopførelser.

Titlen Monstersuppe er hentet fra Jens Settergrens projekt Monster Soup, som indgår i udstillingen.

Udstillingen præsenteres på KØS Museum for kunst i det offentlige rum, fra tirsdag den 2. marts.