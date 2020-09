Mødregruppe på turné

Idéen om at være mor og far ligner ikke altid virkeligheden, hvilket for mange er den dybeste hemmelighed, men i MØDRE er der intet filter. Moderskabet er også morgenkvamle og ulvetime, søvnmangel og konkurrence om at være den bedste, når vi følger fire kvinder, der mødes i mødregruppen i deres livs første arrangerede venskab. Forestillingen turnerer i efteråret Danmark rundt.